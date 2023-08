Mondial féminin 2023 | Arrivée à Casablanca de la délégation de l’équipe nationale du Maroc

Partager Facebook

La délégation de l’équipe nationale féminine du Maroc est arrivée, jeudi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance de l’Australie, où elle a signé une participation historique lors du Mondial de football.

A son arrivée à l’aéroport, la délégation marocaine a été accueillie par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et de membres du comité directeur de la Fédération.

Les membres de la sélection nationale ont reçu un accueil chaleureux d’une foule enthousiaste venue exprimer son admiration et sa fierté de la performance des Lionnes de l’Atlas qui ont atteint les huitièmes de finale dès leur première participation à un Mondial.

Le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le 2è tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ces joutes.

Grâce à deux victoires d’affilée contre la Corée du Sud et la Colombie, respectivement finalistes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont obtenu six points en trois matches, pour se qualifier en huitièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe H, derrière la Colombie.

LR/MAP