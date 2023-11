Mondial 2030 | Le Maroc, le Portugal et l’Espagne signent l’accord de candidature de la FIFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Fédérations de football du Maroc, du Portugal et de l’Espagne ont signé officiellement, mercredi, l’accord de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030.

La signature de l’accord de candidature est un engagement des trois Fédérations de football à respecter les règles et le cadre régissant le processus de candidature, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet, notant que le document offre également des orientations sur les aspects techniques clés de la candidature, tels que sa promotion et ses critères d’évaluation.

“Les Fédérations marocaine, portugaise et espagnole de football vont désormais collaborer plus étroitement que jamais à l’élaboration d’une candidature qui permettra à la Coupe du Monde de la FIFA de dépasser toutes les attentes”, précise la FRMF, ajoutant qu’”en partageant leur vision et leurs perspectives pour le tournoi le mois dernier, les Fédérations ont exprimé leur intention de livrer un tournoi qui renforce l’héritage de la Coupe du monde de la FIFA, développe le football et qui aura un impact significatif dans le monde entier”.

Avec la Coupe du monde de la FIFA 2030 marquant le centenaire de la première édition du tournoi, poursuit la même source, “des efforts particuliers seront déployés pour faire en sorte que le tournoi serve de modèle pour les 100 prochaines années”.

“Il s’agit notamment pour les pays hôtes de mettre en valeur leurs cultures uniques afin de favoriser la collaboration entre l’Europe, l’Afrique et le reste du monde, tout en veillant à ce que l’événement soit durable, convivial et inclusif pour les supporters de tous âges et de tous horizons”, précise le communiqué.

Lors de la signature de l’accord de candidature, le président de la Fédération portugaise de football, M. Fernando Gomes a indiqué que la signature de l’accord de candidature représente “un moment historique pour nos Fédérations et pour le football dans nos trois pays”.

“Aujourd’hui, nous célébrons tous ceux qui ont rendu ce moment possible, et à partir de demain, nous travaillons à l’élaboration d’une candidature et d’un plan de tournoi qui impressionneront les fans de football du monde entier et à l’organisation d’un tournoi qui sera une nouvelle expérience unique pour tous les fans de football dans le monde entier”, a-t-il relevé.

De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa a souligné que “grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, le football au Maroc se développe comme jamais auparavant, depuis la base jusqu’à nos équipes nationales”. “Unir nos forces à celles du Portugal et de l’Espagne pour créer une Coupe du Monde de la FIFA qui sera révolutionnaire et qui marquera à jamais l’histoire du football mondial. Ensemble, nous allons écrire l’histoire. La première Coupe du Monde de la FIFA masculine transcontinentale. La première à être organisée dans deux continents et trois pays. Et seulement la deuxième sur l’ensemble du continent africain. Notre impact peut être phénoménal car notre Coupe du monde 2030 sera un évènement footballistique qui marquera un nouveau tournant”, a affirmé M. Lekjaa.

Le président de la Fédération royale espagnole de football, M. Pedro Rocha a, pour sa part, déclaré que “nous sommes très reconnaissants de la confiance que la FIFA a témoigné quant à notre vision jusqu’à présent (…) et nous avons hâte de travailler ensemble dès les prochains mois”.

“Nous sommes conscients de la responsabilité considérable qui accompagne l’organisation d’une Coupe du monde de football et nous en mesurons d’ores et déjà toute la portée. Trois pays accueilleront cette Coupe du monde de la FIFA 2030, mais son héritage sera ressenti partout”, a-t-il ajouté.

LR/MAP