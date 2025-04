Meknès | La France invitée d’honneur au Salon international de l’Agriculture (SIAM)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une délégation du Salon international de l’Agriculture (SIA), où le Maroc était invité d’honneur en février dernier, prendra part au SIAM de Meknès.

Cette participation, selon un communiqué du SIA, “s’inscrit dans la continuité des temps forts partagés” lors du dernier Salon International de l’Agriculture à Paris et “témoigne de la vitalité et de la réciprocité des liens unissant les deux pays dans le secteur agricole et agroalimentaire”.

La délégation française sera conduite par Jérôme Despey, président du SIA. Elle participera à plusieurs temps de rencontres “au cœur du plus grand salon agricole d’Afrique”.

Cette participation à l’invitation du Maroc, précise la même source, “s’inscrit dans une volonté commune” de renforcer les coopérations initiées en février dernier à Paris et faire de ces deux Salons “les témoins et les accélérateurs” de la coopération franco-marocaine.

De la gestion de l’eau à la génétique animale et végétale, en passant par les impacts du changement climatique, de nombreux sujets communs nourriront des échanges où chaque pays a à apporter à l’autre, ajoute la même source.

«Nos échanges officiels avec le Maroc donnent tout son sens à la dimension internationale du SIA. Les partenariats agricoles et forestiers qui lient la France au Royaume ne sont pas que techniques. Ils font vivre les valeurs d’ouverture, de solidarité et de coopération qui font battre le cœur du SIA comme celui du SIAM», a affirmé Jérôme Despey, président du SIA cité dans le communiqué.

Le Maroc, a-t-il ajouté, «est un grand pays agricole, la France également. Face au réchauffement climatique, nous avons tant à nous dire, tant à échanger, pour cultiver des agricultures plus résilientes ! Mais aussi des agricultures plus durables et productives conformément au renforcement des ambitions de notre feuille de route agricole et forestière».

LR/MAP