Mazagan Beach & Golf Resort | Ouverture mondiale de Bushra By Buddha-Bar

Mazagan Beach & Golf Resort annonce l’ouverture du premier restaurant au Monde Bushra by Buddha-Bar. Cette nouvelle ouverture vient étoffer l’offre culinaire, déjà très riche, du Resort qui poursuit sa création d’expériences uniques.

Le partenariat entre Buddha-Bar et Mazagan Beach & Golf Resort remonte à 2018 avec l’ouverture du premier Buddha-Bar Beach au Maroc et en Afrique ; cette nouvelle ouverture vient renforcer le lien entre le Resort et Buddha-Bar, enseigne mondiale, référence dans les domaines de la gastronomie, de l’hospitalité, du bien-être et la musique.

«Bushra» (bonne nouvelle en arabe) est une nouvelle destination qui nourrit la passion pour les délices du Moyen Orient moderne. Bushra by Buddha-Bar est en effet la nouvelle vision culinaire de l’Orient moderne. Une histoire aux jonctions entre les cultures d’Afrique du Nord, du Moyen Orient et d’Europe, qui propose des cocktails originaux et créatifs s’inspirant de l’ADN du concept et des menus généreux, des mezzés à partager, concoctés par le célèbre Chef primé Greg Malouf.

Greg Malouf a inspiré une génération de jeunes chefs et a transformé la scène de la restauration australienne et internationale avec son amour pour les saveurs du Levant, pays de ses origines, il est né à Melbourne en Australie de parents libanais. Après avoir fait son apprentissage dans plusieurs des meilleurs restaurants d’Australie, il a travaillé en France, en Italie, en Autriche et à Hong Kong. Fort de son héritage culturel et de sa formation européenne, Greg s’est forgé un style de cuisine unique qui allie tradition levantine et flair contemporain. Chef Greg s’est installé à Londres début 2012 en prenant les rênes de l’emblématique Petersham Nurseries Café Richmond ; et a apporté à sa nouvelle carte sa propre touche du Moyen-Orient.

L’interprétation de Greg des saveurs du Levant a été vite récompensée par une étoile Michelin. A cela s’ajoute l’expérience sonore riche: des live bands, des DJs et des évènements uniques qui apporteront l’esprit Bushra by Buddha-Bar à Mazagan Beach & Golf Resort, en harmonie avec les célèbres compilations et y créeront une atmosphère pour une ultime expérience sonore.

Cette première ouverture à El Jadida sera suivie par d’autres dans des destinations de rêve, notamment à Dubaï, Abu Dhabi et Riyad. Bushra by Budha-Bar emportera les convives de Mazagan Beach & Golf Resort au cœur d’une expérience unique, dans une ambiance où l’Orient est conté. Ce restaurant de rêve sera ouvert à partir de Samedi 26 juin 2021 (Informations et Réservations au 0523388000).

