Maroc-Tunisie | Signature d'un protocole d'accord sur l'emploi et le travail

Un protocole d’accord dans le domaine de l’Emploi et de la Protection sociale a été signé, ce lundi 28 juin à Tunis, entre les ministères marocain de l’Emploi et de l’insertion professionnelle et tunisien des Affaires sociales.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties se sont mises d’accord sur l’échange des compétences professionnelles, des expériences, des programmes et des études dans les domaines de la législation et la réglementation du travail, de la santé et de la sécurité professionnelle.

Le document porte aussi sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la lutte contre le travail des enfants, de la protection des droits des femmes au travail, de la représentativité syndicale, de la protection sociale des travailleurs et des nouveaux modes de travail, ainsi que du soutien au dialogue social à l’ère des crises et des pandémies.

Le mémorandum prévoit également la création d’un comité technique composé de 3 représentants de chaque ministère afin d’élaborer un programme annuel de suivi et d’évaluation des mesures mises en œuvre, en plus de l’échange de visites entre les deux parties.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la coopération internationale et du partenariat au ministère de l’Emploi et de l’Insertion sociale, Abdelkarim Sbai, a indiqué que le protocole d’accord concerne tous les domaines liés aux dispositions règlementant l’emploi et la protection sociale, tels que le dialogue social, notamment dans des circonstances particulières imposées par la pandémie, les négociations collectives, la protection sociale et le travail des enfants.

Il a précisé que le mémorandum, qui concerne également la santé et la sécurité au travail, ainsi que les nouveaux modes dans le domaine de l’emploi, ouvre la voie à l’élaboration d’un programme exécutif concernant l’échange de visites, de documents et d’expériences entre les deux pays, dans toutes les secteurs liés aux questions de l’emploi et de la protection sociale.

Il a rappelé que les deux pays sont liés par des accords dans ces domaines, dont celui signé au début des années 60 et un autre conclu en 2015 et qui entrera en vigueur prochainement.

Le responsable a souligné la qualité de la coopération ancrée dans l’histoire entre le Maroc et la Tunisie dans le domaines de la législation concernant le monde du travail et la protection sociale en général, notant qu’il sera également question de discuter avec les responsables tunisiens des conditions de la main-d’œuvre marocaine en Tunisie, notamment des difficultés concernant les documents nécessaires pour l’obtention du permis de travail.

Dans ce contexte, M. Sbai a rappelé que le Maroc et la Tunisie avaient signé un accord qui permet aux travailleurs des deux pays de bénéficier des mêmes droits et facilités.

Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué que le protocole d’accord signé vient renforcer l’arsenal juridique régissant la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale

Ce protocole vient s’ajouter aux accords signés entre Rabat et Tunis et qui concernent les affaires sociales (1987), la situation de la communauté résidant à l’étranger (2009) et la sécurité sociale (2015).

Dans une déclaration similaire, M. Trabelsi a indiqué que les deux ministères ont œuvré à identifier de nombreux axes de coopération, dans le domaine du dialogue social, de la sécurité sociale, la main-d’œuvre marocaine et tunisienne, des relations professionnelles et des législations liées à l’emploi.

Il a également souligné l’importance des réunions bilatérales, qui représentent une occasion d’échanger les vues sur des questions d’intérêt commun, d’approfondir le dialogue et de coordonner les positions au sein des conférences internationales et régionales telles que la Conférence internationale du travail et la Conférence arabe du travail.

