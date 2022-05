Maroc | Oracle inaugure un nouveau laboratoire R&D à Casablanca

Partager Facebook

Oracle a annoncé la création d’une nouvelle unité de son « Oracle Lab » au sein de Casanearshore Park à Casablanca, laquelle fait partie d’un large réseau développé par le Groupe entièrement dédié à la recherche.

Cette nouvelle structure accueillera près de 100 chercheurs qui vont recourir au cloud d’Oracle et à ses toutes dernières technologies d’IA ou de Machine learning (apprentissage automatique), et ce, dans le but de fournir des solutions permettant aux entreprises, aux organisations scientifiques et au secteur public d’adresser leurs challenges, fait savoir un communiqué d’Oracle.

L’équipe collaborera avec l’ensemble de l’écosystème technologique dynamique marocain afin de développer des solutions de pointe destinées à soutenir l’identification, l’exploration et le transfert de nouvelles technologies permettant aux clients d’Oracle dans le monde entier d’optimiser leurs activités.

Pour ce faire, Oracle se basera sur le déploiement de programmes ultra-ciblés pour le recrutement de stagiaires et de jeunes diplômés, souligne le communiqué, ajoutant que l’”Oracle Lab” articulera en outre sa démarche sur la réalisation de recherches conjointes avec des universités locales et travaillera de manière constante avec l’écosystème local des jeunes entreprises marocaines afin d’intégrer celles-ci au programme.

Le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a déclaré : “nous sommes ravis qu’Oracle ait choisi le Maroc pour asseoir davantage son programme international en matière de recherche et développement”.

Il a également indiqué que cela donne l’occasion aux personnes talentueuses du Maroc de pouvoir contribuer à la création de solutions technologiques de pointe, espérant que ce centre puisse représenter une première étape qui aidera à placer le Maroc au cœur des activités d’Oracle au niveau de toute la région.

Citée par le communiqué, la CEO d’Oracle, Safra Cartz a souligné que l’établissement de ce nouveau centre de R&D d’Oracle à Casablanca “nous permettra d’accéder à un vivier exceptionnel de talents venant de toute la région, cela nous offrira aussi l’opportunité de bénéficier directement des nouveaux liens économiques tissés avec Israël et de fournir à nos clients du monde entier de nouvelles technologies de pointe”.

De son côté, Dr Hassan Chafi, vice-président de la recherche et du développement avancé, Oracle Labs, a affirmé que “la mission des Oracle Labs est d’aider à identifier, explorer et transférer les nouvelles technologies qui ont le potentiel d’aider à résoudre les plus grands défis auxquels sont confrontés les entreprises et les gouvernements à travers le monde”.

Et d’ajouter que “la plupart des ingénieurs au Maroc possèdent, en plus de leurs compétences technologiques exceptionnelles, la capacité de parler trois langues différentes et se caractérisent par leur grande ouverture et par leur créativité, cela fait d’eux les personnes idoines pour le développement de nouvelles technologies qui joueront un rôle significatif dans une société mondialisée qui évolue à vitesse grand V”.

A noter que cette nouvelle structure d’Oracle fera partie du réseau mondial R&D d’Oracle qui compte déjà pas moins de 11 sites différents à travers le monde.

Les chercheurs qui travaillent au sein de ces centres se fondent sur des approches et des méthodologies inédites basées sur le cloud afin de concevoir des solutions impactantes.

Leurs travaux reposent sur la recherche, sur le conseil et sur l’incubation de nouveaux produits, précise le communiqué, notant que la plupart de ces projets impliquent des collaborations avec plus de 50 universités dans le monde.

Le nouveau centre d’Oracle au Maroc travaillera sur un large éventail de projets de R&D entièrement axés sur des technologies telles que le Machine Learning, la solution PGX Parallel Graph Accelerator ou encore la solution MySQL Heatwave ML d’Oracle.

