Maroc-OMS | Signature de la stratégie de coopération 2023-2027

Une cérémonie de présentation et de signature de la stratégie de coopération entre le Maroc et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la période 2023-2027 a eu lieu, vendredi soir à Rabat, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé.

Paraphée par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb et la représentante de l’OMS au Maroc, Maryam Bigdeli, cette stratégie trace les orientations stratégiques de l’appui technique de l’OMS en matière de renforcement du secteur de la santé au Maroc, en plus de la consolidation de la collaboration bilatérale en vue d’améliorer la santé et le bien-être du citoyen marocain.

Élaborée par l’OMS et le ministère de la Santé et de la Protection Sociale en étroite collaboration avec les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la santé, ladite stratégie repose sur quatre priorités stratégiques à savoir, l’appui au renforcement du système national de santé dans l’action de la généralisation de la Couverture santé universelle (CSU), le renforcement de la résilience du système national de santé, l’accompagnement pour le renforcement de la gouvernance dans la dynamique de refonte du système national de santé et la promotion de la santé et le bien-être de la population et de l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux et environnementaux et en renforçant l’approche multisectorielle.

Le développement de cette stratégie a tenu compte du chemin parcouru en matière de mise en œuvre des réformes du système de santé marocain, les orientations de la nouvelle refonte du système de santé ainsi que du programme global de l’OMS, particulièrement l’effort déployé à l’échelle internationale en vue de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD). Elle s’aligne également avec le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (CCDD) 2023-2027.

Cette stratégie de coopération Maroc-OMS représente le quatrième cadre de coopération entre les deux parties, a fait savoir Bigdeli, ajoutant que cela traduit la volonté de l’organisation à apporter un soutien qualitatif aux besoins et priorités du pays pour les cinq ans à venir.

LR/MAP