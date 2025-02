Maroc | L’eau, clé de voûte du nexus Eau-Energie-Sécurité Alimentaire-Ecosystèmes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’eau est la clé de voûte du nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes, et du développement durable en général, a souligné, mercredi à Tanger, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

“Ressource vitale et transversale qui impacte l’ensemble des secteurs sociaux et économiques et conditionne notre sécurité alimentaire, énergétique et environnementale, l’eau est aujourd’hui confrontée à des pressions croissantes dues au changement climatique, à la croissance démographique et aux dynamiques économiques”, a indiqué M. Baraka à l’ouverture de la 2ème édition du Forum Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes (WEFE).

“Sans une gouvernance intégrée et une mobilisation nationale face aux défis liés à l’eau, en mettant en avant la nécessité de travailler en synergie entre les différentes institutions, régions, collectivités territoriales, acteurs privés et société civile, les systèmes hydrauliques et ceux qui y sont liés seront fragilisés”, a-t-il relevé.

Le ministre a, dans ce sens, rappelé le Discours royal à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’octobre 2022, qui affirme que la question de l’eau ne concerne pas un seul secteur, mais interpelle plusieurs institutions et acteurs, et requiert une plus grande coordination et une synergie plus efficace entre les politiques sectorielles et la gestion décentralisée au niveau des territoires.

Dans cette perspective et conformément aux Hautes orientations royales pour faire face au stress hydrique que le pays endure depuis plus de 6 ans, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a adopté avec ses partenaires une politique de l’eau qui se voit aujourd’hui, anticipative, intégrée et inclusive, combinée à une planification décentralisée au niveau des bassins hydrauliques, permettant des décisions adaptées aux spécificités locales et aux réalités du terrain, a fait savoir M. Baraka.

Cette politique, a-t-il poursuivi, se base sur le développement des ressources en eau conventionnelles, notamment à travers l’accélération de la réalisation des petits, moyens et grands barrages, la collecte des eaux pluviales, les grands transferts d’eau entre les bassins, et le dessalement de l’eau de mer dans une approche Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire, ainsi que sur la gestion de la demande en eau et la sensibilisation de la population sur la rareté de l’eau et sur l’économie de l’eau.

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur l’importance d’une coopération multi-niveaux comme fondement essentiel de l’approche Nexus, estimant que l’implication des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des institutions de recherche est indispensable pour concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées aux spécificités locales.

Le rôle des régions est également déterminant dans cette dynamique, car elles constituent le maillon clé pour traduire les stratégies nationales en actions concrètes, adaptées aux spécificités territoriales, a-t-il ajouté, appelant dans ce sens à la nécessité de renforcer les mécanismes de concertation, de mutualisation des ressources techniques et financières et d’innovation territoriale en la matière.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 2è édition du Forum Nexus WEFE, se tient les 5 et 6 février à Tanger sous le thème “Coopération multi-niveaux pour un développement résilient : mettre en action le nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes”.

Le Forum réunit des dirigeants politiques, des experts du domaine ainsi que des institutions nationales et internationales pour aborder des enjeux majeurs tels que la raréfaction des ressources et la transition énergétique.

La cérémonie d’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du président du conseil régional, Omar Moro, de la Représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc, Ilaria Carnevali, ainsi que nombre de responsables et de représentants d’institutions nationales et internationales.

LR/MAP