Inde | Le Maroc prend part à la 8e édition du “Bengal Global Business Summit” (BGBS)

Le Maroc participe, en tant que pays partenaire, à la 8e édition du sommet d’affaires “Bengal Global Business Summit” (BGBS), dont les travaux se sont ouverts mercredi à Kolkata, dans l’est de l’Inde.

Lors de cet événement de premier plan qui se tient sur deux jours, le Royaume est représenté par Mohamed Maliki, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à New Delhi.

S’exprimant mercredi soir lors de la session internationale de ce sommet, M. Maliki a mis en exergue les relations historiques et stratégiques entre le Maroc et l’Inde, fondées sur une coopération économique dynamique et un partenariat en constante évolution.

L’ambassadeur a, dans ce cadre, rappelé que le Maroc est le premier pays à accueillir un investissement indien dans le secteur de la défense en dehors du sous-continent, un jalon majeur témoignant de la solidité des liens bilatéraux et de la confiance mutuelle entre les deux nations.

Il a également souligné les atouts économiques du Royaume, notamment sa stabilité macroéconomique, son cadre des affaires attractif et ses infrastructures modernes, qui en font une destination de choix pour les investisseurs internationaux.

À cet égard, M. Maliki a mis en avant le potentiel stratégique du Maroc dans des secteurs clés tels que l’industrie automobile, l’aéronautique et le tourisme.

Le diplomate a également évoqué les perspectives de coopération entre le Maroc et l’État du Bengale-Occidental, en particulier dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et du sport, notamment le football.

Outre sa participation officielle, le Maroc se distingue lors de cet événement par un pavillon dédié, véritable vitrine du dynamisme économique et des secteurs stratégiques du Royaume, offrant aux visiteurs un aperçu des opportunités d’investissement.

Le BGBS constitue l’événement économique phare du gouvernement du Bengale-Occidental. Il rassemble, tous les deux ans, des décideurs politiques, des chefs d’entreprise, des délégations économiques et des investisseurs du monde entier dans l’optique de promouvoir la région comme une destination de premier plan pour les investissements nationaux et internationaux.

Au menu de cette édition, figurent des sessions plénières et des ateliers sectoriels couvrant des domaines clés tels que l’industrie manufacturière, l’agriculture, le commerce international, la logistique, la santé et l’éducation.

Le sommet prévoit également des rencontres B2B et B2G, offrant aux entreprises l’opportunité de renforcer leurs partenariats et d’explorer de nouvelles perspectives d’affaires.

Le Bengale-Occidental, plus grande économie de l’est de l’Inde, partage ses frontières avec les États de Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim et Assam, ainsi qu’avec trois pays (le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal).

Cet État figure parmi ceux connaissant une croissance économique rapide, avec un PIB brut estimé à 18.790 milliards de roupies (environ 215 milliards de dollars) pour l’exercice 2024-2025.

Il abrite des secteurs stratégiques tels que la fabrication, les technologies de l’information, le ciment, le cuir, l’acier et le textile, faisant de lui un véritable hub industriel.

LR/MAP