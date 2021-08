Maroc-Algérie | L’initiative de SM le Roi entend mettre fin à l’usure causée par les héritages du passé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’initiative de SM le Roi Mohammed VI, qui a appelé dans le discours du Trône à l’ouverture des frontières entre le Maroc et l’Algérie, “est de nature à mettre fin à l’usure causée par les héritages du passé”, a souligné l’expert en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.

“Dans un monde où la concurrence entre les pays est de plus en plus intense, l’usure causée par les héritages du passé ne contribue pas au progrès des peuples”, a indiqué le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS) dans une déclaration à la MAP.

“Il serait plus judicieux que les pays dans d’autres régions du monde, portant encore l’héritage d’une histoire qui n’a plus aucune raison d’exister, d’apprendre de la vision stratégique de SM le Roi”, exprimée solennellement dans Son dernier discours du Trône, a-t-il souligné.

En effet, “le succès des pays du XXIe siècle ne repose pas sur leur capacité à se démarquer en s’isolant, car plus on comprend que l’humanité construit un avenir partagé, moins il y a de place pour les polarisations”, a expliqué le professeur invité à la China Foreign Affairs University, pour qui “le discours de Sa Majesté le Roi a raison d’entrevoir cette nouvelle dynamique mondiale”.

“De nos jours, où l’on s’efforce de souligner plus que d’habitude les différences, dans la polarisation et les conflits, c’est un grand soulagement de voir le Souverain tendre la main à l’Algérie pour mettre fin à un conflit qui n’a aucune raison d’être”, a soutenu M. De Freitas.

“Alors que les pays pourraient justifier certaines des actions du passé, le fait est qu’une Afrique unie est essentielle pour donner au continent de meilleures perspectives d’avenir”, a-t-il conclu.

LR/MAP