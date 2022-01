Lutte anti-corruption | Sensibilisation des acteurs des assurances (ACAPS)

Partager Facebook

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a organisé, mardi par visioconférence, en partenariat avec l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), une séance de sensibilisation sur le thème “Corruption: Etat des lieux et perspectives” au profit des acteurs des secteurs des assurances et de la prévoyance sociale.

A l’ouverture de cette rencontre, Othman Khalil El Alamy, président par Intérim de l’ACAPS, a passé en revue les actions déployées par l’Autorité pour veiller à la stabilité, la pérennité et l’intégrité des secteurs dont elle assure la régulation, indique un communiqué de l’ACAPS.

“En plus des exigences de solvabilité, les acteurs de ces secteurs doivent mettre en place un système de gouvernance adapté à leur activité garantissant une gestion saine et transparente, en vue de prévenir les risques de corruption et de malversations”, a précisé M. Khalil El Alamy, cité par le communiqué.

Cette séance de sensibilisation, qui a connu la participation de 70 personnes, a permis de communiquer sur les principales dispositions du cadre national et international en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption dans le but de renforcer et d’optimiser la capacité d’intervention des acteurs concernés, fait savoir la même source.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention quadripartite signée, en novembre 2019, par l’INPPLC, Bank Al Maghrib, l’ACAPS et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), conclut le communiqué.

