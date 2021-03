L’ICESCO parmi les organisations internationales pionnières, malgré les circonstances de la Covid-19

Partager Facebook

Grâce aux réalisations qu’elle a accomplies, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) compte parmi les organisations internationales pionnières, malgré les circonstances imposées par la pandémie de la Covid-19, a affirmé, mardi, le Directeur général de l’organisation, Salem Ben Mohammed El Malek.

Intervenant en ouverture des travaux de la 41è session du Conseil exécutif de l’ICESCO, tenue par visioconférence, M. El Malek a indiqué que l’organisation a accompli de nombreuses réalisations malgré la rareté des ressources financières, des capacités humaines limitées et le retard de paiement de certains États membres de leurs contributions.

A cet égard, il a précisé que l’organisation a pris, pendant la pandémie, un ensemble d’initiatives “pionnières” qui lui ont permis de s’acquitter de son devoir de soutenir l’opération éducative dans plus de 30 pays membres, relevant qu’une place de choix a été accordée à la culture dans ses programmes successifs, en adoptant le concept de la culture à distance, tout comme elle a entamé l’inscription de plusieurs sites patrimoniaux dans le monde islamique.

L’ICESCO a également œuvré à soutenir les sciences, les technologies et l’innovation, en créant des laboratoires et en renforçant la recherche scientifique et en continuant à exécuter le programme de bourses, a ajouté M. El Malek, soulignant que l’organisation a également accordé une importance particulière aux aspects humanitaire et social à travers des projets spéciaux innovants dans le domaine de l’entrepreneuriat pour les filles et les femmes, en plus de l’aide fournie aide aux sociétés vulnérables.

Dans le cadre de sa vision stratégique et de son ouverture, a-t-il poursuivi, l’ICESCO a reçu des demandes d’adhésion de pays européens et américains en tant qu’observateurs, en plus de la conclusion de partenariats intelligents avec des établissements de renom.

De son côté, le ministre jordanien de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Khair Abo Qudeis, également président de la commission nationale de l’éducation, de la culture et des sciences, a mis en avant les efforts déployés par l’ICESCO, insistant sur la nécessité de promouvoir l’éducation et la culture, d’opérer un changement des politiques éducatives et des moyens d’apprentissage et d’adapter des systèmes éducatifs face aux défis actuels et futurs, notamment ceux liés aux répercussions du coronavirus.

Dans un mot lu en son nom, le ministre jordanien a également insisté sur l’importance du dialogue entre les peuples et les cultures en tant que pilier principal pour le renforcement de la cohésion sociale et la conciliation entre les peuples du monde islamique et les peuples des autres cultures, ainsi que le travail sur la préservation des traits culturels de la ville d’Al Qods et son patrimoine qui doit être protégé.

Pour sa part, le président de la commission nationale palestinienne de l’éducation et de l’enseignement, également président de la 13ème Session de la conférence générale de l’ICESCO, Ali Zeidan Abu Zuhri, a affirmé que l’organisation était à la hauteur des défis imposés par la pandémie, se félicitant des accomplissements importants et des initiatives pionnières à travers lesquels l’organisation a pu subvenir aux besoins des États membres dans les domaines d’éducation, culturel, humanitaire et social, ainsi que son rôle vital dans le soutien et la prestation d’aides technique et économique pour la gestion des répercussions du Covid-19 dans ces pays.

A cet égard, il a salué le rôle de l’organisation dans le renforcement du dialogue mondial entre les cultures, soulignant l’importance de la mobilisation constante des énergies et des moyens au service des États membres afin de subvenir à leurs besoins dans la lutte contre la Covid-19, notamment dans le domaine de l’éducation qui a été lourdement affecté par cette pandémie, à travers le renforcement de l’intégration de l’intelligence artificielle dans ce domaine et la promotion des valeurs de l’éducation et d’apprentissage.

“La tenue de cette session le 30 mars, date de commémoration de la Journée internationale de la Terre, intervient dans un contexte où la Palestine se trouve encore et toujours victime de graves violations et agressions à cause des projets de colonisation, notamment dans ville occupée d’Al Qods”, a-t-il indiqué, appelant à consacrer plus de projets à la Palestine et à la Ville sainte en particulier, pour le renforcement de la résistance du peuple palestinien, surtout en ces temps de crise sanitaire.

L’ordre du jour de cette session comprend l’examen de plusieurs questions et projets relatifs au programme des jeunes professionnels, la charte des comités nationaux des États membres et la présentation d’un exposé sur la situation financière de l’organisation.

Les travaux de cette session, qui s’étalent sur deux jours, s’achèveront par un débat autour des préparatifs à l’élection du bureau du Conseil exécutif de l’organisation et la fixation de la date et du lieu de la 42è session du Conseil.

LR/MAP