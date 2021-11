Les projets de l’Agence Bayt Mal Al Qods donnent aux Maqdisis l’espoir d’un avenir meilleur

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de l’Université d’Al Qods, Imad Abu Kishk, a salué, lundi, l’approche rationnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al Qods, dans Ses directives à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, une institution qui ne cesse d’initier des projets sociaux et des programmes de développement humain qui redonnent espoir aux générations d’Al Qods en un avenir meilleur.

Lors d’une rencontre avec Mohamad Salem Chakaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en marge d’une journée d’étude consacrée à l’évaluation de la coopération scientifique entre l’université et l’Agence, M. Abu Kishk a salué le soutien important que l’Agence alloue aux étudiants universitaires dans tous les domaines scientifiques et spécialisés.

L’implication de l’université dans cette coopération renforce l’engagement de l’administration et des enseignants à améliorer les performances de l’université, que ce soit au niveau des structures d’enseignement et d’accueil dans les différentes régions d’Al Qods, qu’au niveau de l’adéquation entre les formations et les exigences du marché du travail, a-t-il soutenu.

Pour sa part, M. Salem Charkaoui a déclaré que l’Agence continue de fonctionner selon des priorités basées sur une compréhension correcte des changements rapides qui se produisent à Al Qods sur tous les niveaux.

Il a signalé également que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif surveille la situation sociale et économique et observe les indicateurs afin de déterminer les priorités d’intervention avec les partenaires à Al Qods.

Le secteur de l’éducation reste au premier plan des préoccupations de l’Agence, a-t-il souligné, ajoutant que l’Université d’Al Qods reste le premier partenaire de l’Agence dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Il a été procédé à cette occasion à l’approbation du rapport du Comité de recherche sur la méthodologie de la coopération durant la période à venir dans les trois axes définis dans l’accord-cadre et ses annexes signés entre les deux parties le 23 février 2021.

La journée d’étude a été marquée par l’organisation d’une réunion technique au niveau du Comité mixte de la recherche scientifique, consacrée à l’adoption des normes méthodologiques et académiques qui encadreront la coopération entre les deux parties dans les domaines de l’accompagnement des étudiants avec des bourses pour l’accès à certaines universités et des bourses consacrées à la recherche et aux études dans les domaines de l’innovation en sciences et technologies, ainsi que le programme «Bayt Mal Al-Qods» pour l’enseignement et la formation professionnels.

Par ailleurs, une conférence a été animée par M. Mohammad Salem Charkaoui dans les locaux de l’université sous le thème «l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras financier et de terrain du Comité Al Qods : Etat des lieux et perspectives» en présence de professeurs, chercheurs et étudiants.

Notant que l’Agence est l’outil idéal pour coordonner le soutien arabe et islamique consacré à Al Qods, son peuple et ses institutions, il a rappelé que le Royaume du Maroc à lui seul contribue à hauteur de 86 % au financement de l’Agence Bayt Mal Al Qods.

LR/MAP