Les Marocains d’Espagne célèbrent la fête de l’indépendance

Les Marocains établis dans les différentes communautés autonomes espagnoles, ont célébré, jeudi, dans la joie et la fierté, le 66ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance à travers plusieurs activités, cérémonies et expositions.

Lors de ces cérémonies, tenues en présence de Marocains originaires des provinces du Sud et de ressortissants espagnols qui soutiennent la marocanité du Sahara, la communauté marocaine installée en Espagne a relevé que la Fête de l’Indépendance constitue l’illustration de la symbiose entre le Trône et le peuple et un symbole d’union des différentes composantes de la société marocaine de Tanger à Lagouira.

A cette occasion, les Marocains établis dans le pays ibérique ont réitéré leur fierté et leur satisfaction des actions accomplies par le Maroc dans la défense de la cause nationale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale.

La Fête de l’Indépendance constitue une étape brillante dans l’histoire du Maroc et une épopée qui incarne les plus hautes significations de la cohésion entre le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain, ont souligné les consuls généraux du Maroc accrédités en Espagne dans des allocutions prononcées à cette occasion.

Grâce aux efforts déployés par le Maroc depuis le parachèvement de son intégrité territoriale nationale, les provinces du Sud sont devenues un carrefour de rayonnement civilisationnel et de développement qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers, ont-ils fait observer.

Dans ce sens, les diplomates marocains se sont félicités de la mobilisation permanente de la communauté marocaine en Espagne et des Marocains du monde derrière SM le Roi pour défendre la cause nationale dans leurs pays d’accueil et dans les forums internationaux.

Dans le cadre de ces festivités, l’artiste photographe Doulfi Doulfikar a présenté au Consulat général du Maroc à Séville son livre et exposition « Le Sahara, paradis », retraçant la vie quotidienne dans les provinces du Sud et les acquis réalisés par le Maroc dans ses régions sahariennes.

Le livre, illustré de photos, est une invite au voyage à travers le Sahara marocain et une immersion dans la richesse de sa culture, ses coutumes et l’hospitalité légendaire de ses habitants.

LR/MAP