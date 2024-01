Les entretiens avec Jenkins s’inscrivent dans la coordination Maroc-USA sur les questions de sécurité et de stabilité dans le monde (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé que ses entretiens, mardi à Rabat, avec la sous-secrétaire d’État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale au Département d’État américain, Bonnie Jenkins, s’inscrivent dans la coordination maroco-américaine sur les questions de sécurité et de stabilité dans le monde, notamment dans le continent africain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Bourita a souligné que ses discussions avec la responsable américaine interviennent également dans le cadre de l’opérationnalisation de la coopération bilatérale, au service de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain.

Il a indiqué, à cet égard, que Marrakech va accueillir une importante rencontre consacrée à la lutte contre le trafic d’armes de destruction massive en Afrique, qu’elles soient chimiques ou biologiques, et contre leur utilisation par des groupes séparatistes et terroristes.

L’accent a été aussi mis sur les moyens de lutter contre le terrorisme dans le monde, a-t-il poursuivi, réitérant dans ce sens la condamnation par le Maroc de l’attaque terroriste perpétrée contre un site aux frontières jordano-syriennes, ayant fait trois morts et plusieurs blessés parmi les soldats américains.

Après avoir présenté les condoléances du Royaume aux États-Unis, M. Bourita a assuré que “ces opérations terroristes ne peuvent qu’être rejetées et vigoureusement dénoncées”, ajoutant que le Maroc demeure pleinement et constamment solidaire avec le Royaume hachémite de Jordanie.

