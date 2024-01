Les échanges commerciaux entre la Jordanie et le Qatar en hausse de 7% en 2023

Le volume des échanges commerciaux entre la Jordanie et le Qatar s’est élevé en 2023 à plus de 236,2 millions de dollars, contre 219,7 millions de dollars l’année précédente, soit une hausse de 7%.

La balance commerciale entre les deux pays a connu une croissance accélérée au cours des dernières années, soutenue par l’augmentation exponentielle des importations qatariennes de produits alimentaires et de biens de consommation jordaniens, rapportent des médias locaux.

Pour les dix dernières années, la balance commerciale entre les deux pays a atteint 3,17 milliards de dollars, selon la même source, citant des chiffres officiels de l’Autorité de planification et de statistiques du Qatar.

Les exportations jordaniennes vers le Qatar se composent essentiellement de produits de consommation, notamment les produits alimentaires frais et manufacturés, les légumes et fruits, les viandes et volailles, les dattes, les produits laitiers frais et les céréales.

Le Qatar, quant à lui, exporte vers le marché jordanien notamment les produits chimiques, le fer, le plastique et les engrais chimiques.

LR/MAP