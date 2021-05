Le rapport de la CSMD offre une vision du Maroc de demain

Partager Facebook

Le rapport général élaboré par la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD) s’appuie sur l’identité et l’histoire millénaire du Maroc et offre une vision du Maroc de demain, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de la CSMD, Chakib Benmoussa.

Dans une déclaration en marge d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement, M. Benmoussa a indiqué que le rapport se base principalement sur les valeurs d’ouverture et de dialogue qui caractérisent le Royaume, ce qui permet au citoyen marocain de jouir d’une identité citoyenne renouvelée.

Le rapport fixe les étapes d’une nouvelle marche vers les objectifs escomptés et définit les choix stratégiques, comme il évoque les mécanismes de suivi et de mobilisation de tous les acteurs concernés et de l’ensemble des citoyens, a-t-il souligné.

M. Benmoussa a exprimé au nom des membres de la CSMD sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour leur avoir accordé l’opportunité de contribuer à cet important chantier dans la marche du développement du Royaume, notant que la philosophie derrière ce rapport, comme mentionnée dans tous les documents de la commission, est de libérer les énergies et de rétablir la confiance pour accélérer la cadence du progrès et du bien-être de tous.

Cette vision tend à atteindre l’équité en permettant à tous les citoyens de renforcer leurs capacités et leur esprit d’initiative et d’innovation et d’améliorer leurs conditions de vie, outre la création d’un climat de confiance dans le cadre d’une responsabilité collective, a-t-il ajouté. Il s’agit également d’ouvrir la voie à des réformes profondes au niveau de gestion des services de l’Etat afin de responsabiliser tout un chacun quant à l’importance de la participation à la marche de développement, a-t-il dit.

SM le Roi a présidé, mardi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD), et a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.

LR/MAP