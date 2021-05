Partager Facebook

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj, a affirmé que le nouveau modèle de développement place les citoyens au centre de ses priorités, soulignant qu’il intervient à point nommé.

Dans une déclaration à la presse mardi, à l’issue de la cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI pour la présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), M. Alj a relevé que ce modèle tient compte des mutations sociales et économiques induites par la pandémie Covid-19, notant que la CGEM continue sa mobilisation en faveur d’une économie forte, résiliente et inclusive.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, mardi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement, et a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.

La rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société mené sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté. Elle est également appelée à renforcer l’attachement aux valeurs de citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d’appartenance à une nation et l’affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine, riche de son histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses composantes multiples.

Ainsi, conformément à la mission qui lui a été confiée, la Commission a su adopter une approche multidimensionnelle et opérer un cadrage rigoureux de ses travaux. Elle a notamment pu explorer les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie de Covid-19, dans une multitude de domaines stratégiques comme la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’énergie, le développement industriel et touristique.

LR/MAP