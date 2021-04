Le Panama affirme sa volonté de consolider la coopération avec le Maroc

Partager Facebook

La vice-ministre panaméenne des Affaires étrangères, Dayra Carrizo, a affirmé la volonté de son pays de continuer à consolider la coopération bilatérale avec le Maroc.

Au cours d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, la vice-ministre panaméenne a souligné la volonté du gouvernement panaméen de continuer à consolider la coopération bilatérale sur la base des questions d’intérêt mutuel à l’ordre du jour de l’agenda politique, indique un communiqué du ministère des AE du pays d’Amérique centrale.

Les discussions ont ainsi permis de faire un tour d’horizon des relations bilatérales et des moyens de relancer le dialogue politique.

Selon la même source, l’entrevue a permis également d’évoquer la situation des femmes et des efforts consentis au Panama et au Maroc pour leur autonomisation et leur pleine intégration sociale, et d’échanger des informations sur les stratégies et initiatives adoptées face à la pandémie de Covid-19, et les réponses apportées par les gouvernements de part et d’autre pour protéger les secteurs les plus vulnérables.

La responsable panaméenne a tenu à réaffirmer à cette occasion l’importance accordée par son gouvernement à sa relation avec le Maroc, avec lequel le Panama partage beaucoup de similitudes dans les domaines maritime, portuaire et commercial.

LR/MAP