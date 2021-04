“Data-Tika” | Signature d’une convention de partenariat entre la CNDP et l’APEBI

Partager Facebook

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Fédération des technologies de l’information des télécommunications et de l’offshoring (APEBI) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat pour le déploiement de programmes “Data-Tika”.

Cette convention a été paraphée par le président de la CNDP, Omar Seghrouchni et le président de la l’APEBI, Amine Zarouk.

Dans une déclaration à la MAP, M. Seghrouchni a expliqué que les programmes “Data-Tika” permettent d’avancer et de conforter la culture et la dimension opérationnelle de la protection des données à caractère personnel au Maroc et d’accompagner les différents partenaires pour mettre en conformité tous leurs traitements et pour avoir tous les éléments autorisant cette conformité.

Ils permettent aussi de “nous projeter vers ce qui va se passer demain, en oubliant la loi en tant que telle pour essayer de comprendre à l’aide de brainstorming les orientations et les besoins des partenaires et ce qu’ils veulent faire des données”, a-t-il ajouté.

Cela favoriserait l’émergence des mesures d’accompagnement qui vont les aider à atteindre leurs objectifs tout en assurant la bonne protection de la vie privée et du citoyen au sein de l’écosystème numérique, a poursuivi le président de la CNDP.

Il s’agit aussi de faire émerger des lignes directrices sur “les briques de confiance” dans le digital, pour lesquelles il faut donner une lisibilité par rapport à la confiance numérique et à la protection de la vie privée, a-t-il relevé, notant que “la brique de confiance” est tout élément favorisant le déploiement du digital, notamment une messagerie et un Data-Center.

“L’APEBI est la première association qui fédère un ensemble d’acteurs nationaux de première importance avec lesquels la CNDP va être amenée à travailler de façon opérationnelle et concrète”, a fait savoir M. Seghrouchni.

Pour sa part, le président de l’APEBI, Amine Zarouk, a indiqué que cette convention de partenariat, qui vise l’accompagnement du déploiement du programme “Data-tika”, s’inscrit “parfaitement” dans la stratégie de la fédération, notamment pour faciliter l’intégration et le déploiement de la loi n°09-08.

Ainsi, a-t-il fait valoir, la convention va permettre aux acteurs de la technologie de l’information au Maroc, notamment les start-ups qui ont besoin d’aller vite et de rendre leurs projets “scalables”, ainsi que les acteurs de l’offshoring, de se conformer et de bénéficier d’une sensibilisation et d’un accompagnement autour des standards internationaux.

L’APEBI est la “première fédération” qui adhère à ce programme et accompagne cette “grande institution” pour déployer le programme de “Data-tika”, s’est-il félicité.

La CNDP est l’organe marocain chargé de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée et aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme.

LR/MAP