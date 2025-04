Le Maroc, un partenaire précieux pour la France dans la coopération sécuritaire (Retailleau)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc, pays ami de la France, se veut un “partenaire précieux” dans la coopération sécuritaire, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur de la République française, Bruno Retailleau.

La France compte beaucoup sur le Maroc pour intensifier les efforts conjoints dans le domaine sécuritaire, aussi bien sur le front du terrorisme que sur d’autres fronts, a souligné M. Retailleau lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion de travail avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, tenue en présence de hauts responsables des deux pays.

Il a ajouté que sa visite dans le Royaume “s’inscrit dans un contexte très particulier et à un moment où la relance des relations entre les deux pays n’a jamais été aussi intense”. “C’est une relation bilatérale qui se déploie dans tous les domaines, y compris le domaine sécuritaire”, s’est-il félicité.

Il a, à ce titre, salué la collaboration fructueuse avec les autorités marocaines ayant conduit à l’interpellation, récemment, d’importants narcotrafiquants recherchés par la France, notant qu’il s’agit d’une “dynamique sans précédent” de la relation et de l’amitié liant les deux pays.

À l’occasion de cette réunion de travail, les deux ministres ont passé en revue les questions d’intérêt commun ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, en parfaite harmonie avec la Déclaration de partenariat d’exception renforcé, signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et SEM Emmanuel Macron, Président de la République française, lors de la visite d’État d’octobre 2024.

Sur le plan sécuritaire, les deux ministres ont salué la coopération fructueuse entre les services compétents des deux pays. Cette collaboration, fondée sur une coordination étroite et des échanges de renseignements, a permis de contenir efficacement la menace terroriste et d’enregistrer plusieurs succès notables, notamment par le démantèlement de réseaux terroristes et criminels.

LR/MAP