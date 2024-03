Le Maroc, un leader émergent dans le développement durable et l’efficacité énergétique

Le Maroc s’érige en leader émergent dans le développement durable et l’efficacité énergétique, grâce à la concrétisation de son engagement dans ces domaines au cours des deux dernières décennies, a affirmé, mardi à Casablanca, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Actuellement, le Maroc compte plusieurs projets durables en cours, notamment dans les secteurs solaire et éolien, et aspire à devenir un acteur clé dans la promotion des objectifs de développement durable et de la décarbonation de l’économie, a-t-elle dit dans une allocution lue en son nom par le directeur des Énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique au sein du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Mohammed Ouhmed, lors de la 9eme édition des Rencontres Africaines de l’Efficacité Énergétique.

À l’occasion de ces rencontres qui se tiennent sous le thème “Aménagement et bâtiments durables : innovations, labellisation et financement”, elle a fait part de la volonté du ministère d’augmenter la cadence annuelle de production d’énergie afin de permettre aux citoyens éloignés de bénéficier du réseau énergétique, expliquant que pour y parvenir, un travail est mené sur des systèmes de stockage par batterie et des technologies de transfert d’énergie.

“Le secteur de l’énergie évolue rapidement et nous nous efforçons de nous doter d’une énergie à faible empreinte carbone”, a relevé Mme Benali, soulignant que le contexte actuel envoie des signaux forts aux industriels concernant l’importance de l’efficacité énergétique.

Évoquant le dossier de l’hydrogène, la ministre a considéré qu’en plus d’un cadre réglementaire solide, il est essentiel de disposer d’infrastructures et d’un cadre administratif appropriés pour favoriser le développement de cette filière, rappelant que dans le but de donner une nouvelle impulsion à l’hydrogène, le Maroc a lancé une expérience visant à réduire la consommation électrique à travers l’instauration d’un système de bonus.

Cette expérience constitue une étape importante dans notre engagement continu en faveur de la transition énergétique et de la promotion d’énergies propres et durables, a-t-elle estimé, appelant les industriels et les ménages à prendre part à cette dynamique.

Pour sa part, le Directeur général de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique (AMEE), Mohamed Benyahia, a déclaré : “Cette rencontre est dédiée à l’aménagement durable des bâtiments, un domaine où le secteur du bâtiment et l’éclairage jouent un rôle prépondérant dans la consommation énergétique”.

Et de poursuivre que dans un contexte marqué par le réchauffement climatique et l’augmentation des besoins énergétiques liés à la prolifération des équipements ménagers et aux températures records observées à travers le monde, l’efficacité énergétique devient cruciale.

Il a dans ce sens indiqué que l’un des accords ambitieux de la Conférence des Parties (COP) consiste à doubler l’efficacité énergétique d’ici la fin de la décennie, notant que cette décision implique que toutes les parties prenantes doivent intensifier leurs efforts et s’engager pleinement.

“Pour répondre à cet objectif, des plans d’action ont été lancés entre fin 2023 et début 2024 pour promouvoir l’efficacité énergétique et la décarbonation des régions. Ces initiatives seront menées en collaboration avec les différentes régions afin d’élaborer le profil énergétique de chacune d’elles et de mobiliser l’ensemble des parties concernées”, a-t-il signalé.

Selon M. Benyahia, la réussite de ces objectifs dépendra également de la mise en place de partenariats public-privé solides, qui permettront de mobiliser les ressources nécessaires et de coordonner les actions pour atteindre les objectifs fixés en matière d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Tenue sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, cet évènement d’envergure africaine est co-organisé par l’AMEE et AOB Group en partenariat avec la Société d’Ingénierie Energétique (SIE), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et l’organisation internationale Mission Efficiency.

Les rencontres de cette édition se focalisent sur la place fondamentale de l’efficacité énergétique dans la transition vers des pratiques d’aménagement et de construction plus durables au Maroc et en Afrique.

Le programme de cette journée qui réunit des experts de renommée nationale, continentale et internationale, met en avant plusieurs axes essentiels, notamment la stratégie de résilience appliquée à l’aménagement et à la construction, l’innovation et la recherche et développement, le financement, ainsi que le rôle de la coopération interafricaine dans l’accélération de la transition énergétique sur le continent.

Cette édition a été marquée par la signature d’un mémorandum de coopération entre l’AMEE et l’Institut Français pour la Transition Energétique et Ecologique des Villes (EFFICACITY) visant à développer les outils logiciels d’aide à la conception de projets d’aménagement décarbonés à faible impact énergétique et environnemental, à l’échelle de quartiers.

Les Rencontres Africaines de l’Efficacité Energétique s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continue du Maroc avec le reste du continent dans la lutte contre le changement climatique à travers la transition énergétique dans les secteurs clés des économies africaines.

LR/MAP