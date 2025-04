Le Maroc et le Sultanat d’Oman soulignent leur volonté de développer leur coopération dans divers domaines

Le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman ont souligné, dimanche à Mascate, leur volonté de développer et de consolider leur coopération dans divers domaines.

Cette déclaration a été faite à l’occasion de la tenue de la 7e session de la Commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Bin Hamad Ben Hamoud Al Busaidi.

M. Bourita a salué, à cette occasion, la profondeur des relations distinguées unissant les deux pays et les deux peuples frères, lesquelles tirent leur force des liens étroits entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Sa Majesté le Sultan Haitham Ben Tariq, que Dieu Les préserve.

Le ministre a réaffirmé la volonté du Royaume du Maroc d’insuffler une nouvelle dynamique à ces relations à tous les niveaux et dans divers domaines, dans une logique “gagnant-gagnant”, à même de les rendre plus enracinées et durables.

M. Bourita s’est également félicité de la régularité de la tenue des sessions de la Commission mixte ces dernières années, ce qui constitue une expression claire de la volonté sincère des deux pays de consolider la tradition de concertation, de coopération et de coordination continue, et de hisser leurs relations fraternelles pour être à la hauteur des aspirations des deux Chefs d’Etat.

De même, il a invité les hommes d’affaires omanais à s’ouvrir davantage sur leur deuxième pays, le Maroc, afin de bénéficier des incitations offertes par la Charte de l’investissement dans le Royaume, ainsi que des opportunités d’investissement liées à l’organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030, soulignant l’importance de nouer des relations solides entre les secteurs privés des deux pays, à travers l’activation du Conseil d’affaires maroco-omanais.

De son côté, M. Badr Bin Hamad Ben Hamoud Al Busaidi a exprimé sa fierté du niveau distingué des relations entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, réaffirmant la volonté de son pays d’examiner tous les moyens permettant de les raffermir et de les développer au service des intérêts des deux parties et des aspirations des deux peuples frères.

Les entretiens qu’ont eus les deux ministres ont été l’occasion d’évaluer la coopération bilatérale, d’examiner les moyens de la promouvoir, et d’échanger leurs points de vue concernant des questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant avec satisfaction, à cet égard, la convergence de leurs positions.

