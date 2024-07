Le Maroc et le Malawi signent à Laâyoune plusieurs instruments juridiques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue malawienne, Nancy Tembo, ont signé, mardi à Laâyoune, plusieurs instruments juridiques à l’occasion de la 1ère session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Cette Commission ouvre un nouveau chapitre dans la coopération sectorielle entre le Maroc et le Malawi et couvre divers secteurs tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et les mines, l’eau et l’assainissement, le développement de l’énergie, les transports et les infrastructures, les terrains, les logements et le développement urbain, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que la promotion des programmes touristiques, culturels, religieux et politiques.

Le Maroc et le Malawi aspirent ainsi à hisser leurs relations au niveau d’un partenariat tangible et multidimensionnel à travers cette Commission mixte, tenue dans le cadre de la vision des Chefs d’État des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Lazarus Chakwera.

LR/MAP