Le Maroc et le Kazakhstan scellent le renforcement de leurs liens de coopération bilatérale

Le Royaume du Maroc et la République du Kazakhstan ont scellé, vendredi à Rabat, une feuille de route ambitieuse et multidimensionnelle pour le renforcement de leur coopération bilatérale.

Dans un Communiqué conjoint signé par le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Murat Nurtleu, en visite officielle, la première du genre dans le Royaume, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations bilatérales et de leur trajectoire positive sous le Haut Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son Excellence le Président Kassym-Jomart Tokaïev.

Elles ont aussi renouvelé leur volonté commune de renforcer ces relations et de les hisser dans une multitude de domaines.

Ainsi, sur le plan politique, les deux parties sont convenues de mettre en place un mécanisme de consultations et de concertations politiques régulier entre les deux ministres des Affaires étrangères.

Au niveau économique, les deux pays ont souligné l’importance de capitaliser sur leurs positions géographiques stratégiques respectives en Afrique et en Asie centrale afin de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux régions.

Dans ce sens, il a été convenu de créer une Commission mixte entre les deux gouvernements et de promouvoir la mise en place d’un Conseil d’affaires Maroc-Kazakhstan et le renforcement de la connectivité logistique.

Le Maroc et le Kazakhstan ont, en outre, réitéré leur engagement à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, ouvrant la voie à des perspectives de coopération bilatérale renforcée. Ainsi, et compte tenu de la position du Kazakhstan -en tant que grand producteur et exportateur de blé à l’échelle mondiale- les deux pays ont examiné la mise en place d’un hub logistique au Maroc dans l’objectif de faciliter l’exportation du blé en provenance du Kazakhstan vers les pays africains.

Le Maroc confirme ainsi, une nouvelle fois, son rôle majeur de soutien au continent africain à travers une coopération Sud-Sud et triangulaire agissante, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les deux ministres ont également souligné l’importance d’élargir les domaines de coopération afin d’inclure d’autres secteurs d’intérêt commun, de promouvoir les différentes opportunités de commerce et d’investissement existantes et de renforcer l’échange d’expertises dans les secteurs stratégiques qui intéressent les deux pays, notamment l’innovation technologique, la transition énergétique, le transport, la logistique et bien d’autres.

Les deux pays ont également agréé de renforcer la coopération dans les domaines sécuritaire et de défense, en capitalisant sur leurs expertises et expériences avérées et reconnues dans ces domaines et en faisant front commun contre les fléaux qui menacent la paix et la sécurité régionales et internationales, notamment le terrorisme, l’extrémisme violent, le crime transnational organisé et la cybercriminalité.

A cet égard, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères kazakh a félicité le Maroc pour la prochaine organisation à Marrakech, du 24 au 27 novembre 2025 de la 93e session de l’Assemblée Générale d’Interpol.

Sur le plan cultuel, les deux ministres ont mis en relief l’importance de renforcer la coopération entre les institutions islamiques des deux pays, qui sont tous deux membres de l’Organisation de la Coopération Islamique.

Les deux responsables ont également souligné l’importance de promouvoir les liens culturels et civilisationnels entre les deux pays, qui disposent tous deux d’une histoire riche et partagent des similarités cultuelles et culturelles.

Enfin, au niveau multilatéral, les deux ministres ont renouvelé leur engagement à soutenir les institutions et initiatives internationales visant à relever les défis globaux tels que la sécurité alimentaire, la santé et les changements climatiques.

Ils ont réaffirmé l’importance du multilatéralisme et sont convenus, dans ce cadre, de renforcer la coordination au sein des instances multilatérales.

LR/MAP