Le Forum de Fès, un tournant dans l’action de l’Alliance des Civilisations (Bourita)

Le Forum de Fès constitue un tournant dans l’action de l’Alliance des Civilisations de l’ONU, a affirmé, mercredi à Fès, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Haut Représentant pour l’Alliance des Civilisations, Miguel Angel Moratinos, avant la clôture de ce forum, organisé les 22 et 23 novembre, M. Bourita a souligné que cette 9ème édition constitue un tournant dans l’action de l’Alliance eu égard au contexte, au nombre des participants, aux résultats atteints et à l’esprit de Fès, tout en se basant sur les orientations contenues dans le Message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants.

Ce forum international a été une réussite à tous les niveaux avec plus de 1500 participants, dont des délégations officielles représentant les Etats et les gouvernements, les jeunes, les associations et les médias, ce qui reflète l’intérêt porté à cette édition sur les plans régional et international, a relevé M. Bourita.

Le ministre s’est aussi arrêté sur la participation remarquable du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que d’une quarantaine de participants au niveau ministériel, de neuf présidents d’organisations régionales et internationales et de douze anciens chefs d’Etat et de gouvernement, ce qui constitue un précédent dans les réunions de l’Alliance.

Le forum de Fès a été aussi un succès en termes de débats, a-t-il poursuivi, soutenant que ce conclave intervient au moment où le monde a besoin de consacrer les valeurs de dialogue, d’entente, de tolérance, d’écoute et de faire prévaloir la raison et la sagesse.

La réussite de ce forum se reflète également dans ses résultats qui ont constitué une évolution importante dans l’action de l’Alliance des civilisations, s’est-il félicité, expliquant que la Déclaration de Fès adoptée à l’unanimité rappelle les fondements derrière la création de cette Alliance de même qu’elle fixe les objectifs, les priorités et le plan d’action pour la prochaine période.

Le ministre a, par ailleurs, fait observer que le Message Royal a constitué un moment important dans cette édition, en tant que document de référence pour l’action de l’Alliance, qui a identifié les problèmes et défini l’approche à suivre pour leur traitement, faisant savoir que les participants ont été unanimes à souligner que le Message Royal est une référence de base pour l’action de l’Alliance.

Le Message Royal met en avant l’histoire authentique du Royaume et de sa capitale spirituelle Fès, a-t-il poursuivi, ajoutant que le génie marocain, qui a réussi à consacrer depuis longtemps la coexistence, peut être une source d’inspiration pour d’autres pays.

Evoquant le caractère africain du Forum de Fès, M. Bourita a affirmé que le Souverain veille à ce que l’Afrique soit toujours présente dans l’agenda international, notant que MM. Guterres et Moratinos sont convaincus que l’Afrique joue un rôle majeur dans divers domaines.

L’Afrique est un acteur positif dans un ensemble de questions, dont celles relatives au dialogue entre les cultures et les civilisations, a-t-il soutenu.

Le pari sur le caractère africain du forum a été une réussite au vu de l’importance de la présence africaine et de la contribution remarquable des pays du Continent, de sa jeunesse et de sa société civile, a dit M. Bourita.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de tenir des rencontres de cette composante africaine de l’Alliance dans le but de développer des mécanismes et plans d’action relatifs à l’Afrique, relevant que l’investissement dans le dialogue et la paix est moins coûteux que l’investissement dans les conflits, les guerres et les agendas négatifs.

Le rôle du Maroc, qui se tient toujours aux côtés de l’ONU, sur Hautes Instructions de SM le Roi, ne se limite pas au Forum de Fès, a-t-il affirmé, assurant que le Royaume accompagnera l’action future de l’Alliance des civilisations.

