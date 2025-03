Le Caire | Début du sommet extraordinaire de la Ligue arabe avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet se sont ouverts, mardi au Caire, avec la participation du Maroc.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine comprend également Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, et Abdelali Al-Jahed, chef de la division des organisations arabes et islamiques au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’Égypte avait annoncé l’organisation d’un sommet arabe extraordinaire consacré aux derniers développements de la question palestinienne, après concertation avec le Royaume de Bahreïn, qui assure la présidence actuelle du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, ainsi qu’avec le Secrétariat général de la Ligue et les États arabes.

Ce Sommet, qui se tient à la demande de l’État de Palestine, vise à examiner les derniers développement de la question palestinienne et les moyens de soutenir le peuple palestinien, en plus d’unifier la position arabe sur cette question et d’élaborer un plan d’action pour faire face aux défis actuels.

Les ministres arabes des Affaires étrangères avaient tenu, lundi, une réunion à huis clos en préparation de ce sommet.

