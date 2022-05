L’atteinte des ODD tributaire de la disponibilité des lieux d’innovation (AFD)

Partager Facebook

Le directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD), Rémy Rioux, a souligné, vendredi à Salé, la nécessité d’avoir des lieux d’innovation permettant d’atteindre les Objectifs du développement durable (ODD).

S’exprimant en marge de sa visite à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de Rabat et au centre international d’intelligence artificielle, M. Rioux a relevé que le développement durable implique notamment “un agenda social et économique”.

Le responsable, qui a été accompagné de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a assisté à cette occasion à une présentation sur les projets de l’Université et du centre, notamment le projet “E-trash” qui est un système intégré de gestion des déchets dans les villes intelligentes.

Ce projet vise à concevoir un système intelligent de collecte des déchets ménagers permettant d’assurer l’optimisation des déchargements des poubelles de la ville verte de Benguerir.

Il s’agit également du projet “Intelligence Artificielle (IA) pour la cartographie de la répartition des richesses” qui présente un modèle permettant de cartographier la répartition de la richesse au Maroc en utilisant des images satellites de haute résolution ainsi que du projet “IA pour la mobilité : Smart mobility”.

La visite a été aussi une occasion de présenter “Africa institute for research in economics and social science” (AIRESS) qui offre 3 formations doctorales et 5 programmes de recherche.

Face aux questions du développement durable, les ODD et la lutte contre le changement climatique, “on cherche tous des solutions et bien sûr, elles naissent aussi au Maroc”, a déclaré M. Rioux à la MAP, à l’issue de la visite.

La mobilisation de l’intelligence artificielle, la gestion des données, la collecte des déchets pour la mobilité urbaine, les questions d’égalité et de lutte contre la pauvreté s’inventent ici à l’UM6P pour l’intérêt de tous et cela représente une source d’inspiration, a-t-il fait observer.

Les algorithmes des étudiants sont également applicables dans d’autres données, d’autres pays africains et en Europe, notamment en France, a-t-il relevé.

Plus tôt dans la journée, le DG de l’AFD s’est entretenu avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah autour des priorités majeures de développement et d’investissement.

