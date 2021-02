L’AMJS condamne l’attaque “abjecte et attentatoire” de la chaîne algérienne “Echourouk” contre le symbole de l’unité et de la souveraineté du Royaume

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Alliance marocaine des journalistes sportifs a condamné dans les termes les plus forts “l’attaque abjecte et attentatoire” de la chaîne algérienne “Echourouk” au peuple marocain et à SM le Roi, symbole de l’unité et de la souveraineté du Royaume du Maroc.

L’AMJS a souligné mardi dans un communiqué que ses composantes, qui suivent avec vigilance les conséquences et les répercussions d’une “agression verbale et morale ignoble” par une chaîne qui s’est engagée à promouvoir l’ignorance et le discours de provocation, et à violer toutes les normes et les chartes de l’éthique et de la déontologie du travail journalistique, et les larges réactions qui en découlent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc, voire à l’intérieur de l’Algérie voisine, “sont absolument convaincues qu’un tel comportement insensé et imprudent ne fera qu’augmenter la cohésion, la ténacité et la fierté des Marocains et du Maroc, sous la direction éclairée de SM le Roi Mohammed VI, symbole de leur unité”.

L’Alliance a appelé toutes les composantes de la scène médiatique nationale à continuer d’adhérer à l’éthique de la profession du journalisme avec conscience, objectivité et responsabilité en traitant les questions algériennes et les positions hostiles du régime au pouvoir dans ce pays concernant l’intégrité territoriale du Royaume, et de ne pas se laisser entraîner dans des réactions visant à perturber les relations des peuples marocain et algérien basées sur le respect, la fraternité et l’estime.

A cet égard, elle a exhorté les sages de la scène médiatique en Algérie de s’opposer à ceux qui cherchent à porter atteinte aux relations avec les composantes de la scène médiatique nationale pour tenter de faire diversion sur la crise à l’intérieur de l’Algérie et distraire le peuple algérien frère de ses vrais problèmes dans une violation flagrante même des lois algériennes qui criminalisent la violation du devoir de respect envers les chefs d’État.

Les brillantes victoires successives et les réalisations pionnières du Royaume du Maroc en faveur de son intégrité territoriale contrecarrant les manœuvres désespérées et misérables de ses ennemis grâce aux succès diplomatiques fulgurants au niveau arabe, africain et international, et le renforcement de ses capacités en matière de développement, “ne seront point perturbés par un comportement trivial et impudent, mais le poussera à remporter plus de victoires et d’épopées pour un Maroc plus fort à un rythme régulier”, a conclu l’Alliance.

LR/MAP