L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali est ”incompréhensible” et ne sert en rien l’esprit de partenariat avec le Maroc

L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du polisario, est incompréhensible et ne sert en rien l’esprit de partenariat profond et de longue date avec le Maroc, a affirmé, le vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Touimi Benjelloun.

M. Touimi a souligné dans une déclaration à la MAP que le chef des milices séparatistes du polisario est poursuivi pour crimes de guerre sérieux et atteintes graves aux droits de l’Homme, ajoutant qu”’il est temps pour Madrid d’exprimer une position claire au sujet de la question du Sahara marocain”.

Il a également souligné que la reconnaissances des droits historiques et juridiques du Maroc sur ses provinces du Sud, partant du plan marocaine d’autonomie, en tant qu’initiative sérieuse qualifiée par les Nations Unies de solution juste au dossier du Sahara marocain, constitue une base solide pour oeuvrer en vue du consolider davantage les relations entre le Maroc et ses principaux alliés.

Le nombre croissant de pays qui reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la reconnaissance officielle des Etats-Unis de la souveraineté entière du Maroc sur son Sahara, explique M. Touimi, ”placent haut la barre des attentes vis-à-vis d’un partenaire principal avec le quel nous travaillons de manière conjointe et avec sérieux sur des dossiers stratégiques comme l’immigration et la lutte contre le terrorisme”.

La souveraineté du Maroc sur son Sahara est ancrée dans l’histoire, a-t-il dit, ajoutant que les archives de la diplomatie espagnole disposent de multiples documents qui en attestent.

Et de conclure que la priorité est de clore définitivement ce dossier et de se pencher sur la mise en place de mécanismes durables pour la dynamisation des intérêts économiques, sociaux et sécuritaires communs.

