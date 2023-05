La RHN Maroc-Portugal inaugurera une nouvelle phase dans les relations bilatérales (ambassadeur)

Partager Facebook

La Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, qui se tiendra vendredi à Lisbonne, inaugurera une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays et donnera une forte impulsion à la coopération bilatérale, a assuré l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini.

Cette rencontre, placée sous le thème « Maroc et Portugal : un partenariat stratégique exemplaire », sera l’occasion d’approfondir le partenariat et d’exprimer la volonté des deux pays de hisser les relations à des niveaux supérieurs, à travers le lancement de plusieurs projets structurants dans plusieurs domaines, a-t-il indiqué dans un entretien à la MAP.

Le Maroc attache la plus haute importance à ce partenariat, qui reflète les relations excellentes et exemplaires entre les deux pays et incarne la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à placer le Portugal parmi les dix premiers partenaires économiques et commerciaux, a-t-il dit, soulignant la ferme volonté du Royaume de porter ses relations avec le Portugal au plus haut niveau, pour les ériger en relations stratégiques de référence.

« Le Maroc et le Portugal possèdent d’énormes atouts et potentialités qu’il convient d’exploiter, notamment dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et du textile, qui connaît un énorme essor dans ce pays, notamment au niveau de la recherche et de l’innovation », d’une manière mutuellement bénéfique pour les deux pays, a expliqué M. Bahnini.

De l’avis du diplomate, « il est nécessaire de tirer le meilleur parti de nos potentiels communs et des aspects d’intégration économique mutuelle dans les années à venir, et de tirer parti des opportunités de croissance dans la région, afin qu’ensemble nous devenions des champions économiques régionaux ».

Dans le même contexte, M. Bahnini a souligné le dynamisme des échanges économiques entre le Portugal et le Maroc, notant que les deux pays sont appelés à « bénéficier de leur complémentarité économique ».

Le diplomate a évoqué, dans ce sens, l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, en dépit de la conjoncture internationale liée aux répercussions de la crise sanitaire, les exportations marocaines ayant augmenté de 20% et les importations de 30%.

Et de préciser que le Maroc est devenu le premier partenaire du Portugal dans le monde arabe et en Afrique et le deuxième, hors Union européenne, après les États-Unis.

M. Bahnini n’a pas manqué de souligner l’excellence des relations bilatérales à tous les niveaux, lesquelles ne datent pas d’aujourd’hui et qui sont profondément ancrées dans l’histoire.

Selon lui, ce partenariat stratégique a déjà été renforcé depuis novembre 2021 par la mise en place du Conseil d’Affaires Maroc-Portugal, co-présidé par Karim Amor et Armindo Monteiro, l’actuel président de la Confédération des entreprises du Portugal.

Le Conseil a pour mission d’élaborer une feuille de route pour développer les relations économiques entre les deux pays, stimuler l’investissement mutuel et le partenariat, outre la promotion des échanges commerciaux, a-t-il dit.

Le diplomate a également indiqué qu’un forum économique Maroc-Portugal se tiendra en marge de la réunion de haut niveau, ajoutant que ce forum connaîtra la participation d’une soixantaine d’acteurs économiques marocains représentant différents secteurs, tels que l’automobile, la plasturgie, le numérique et l’économie durable.

Le Forum économique, organisé sous le signe « Maroc et Portugal : Ensemble pour construire des économies prospères et une croissance commune », comprendra des rencontres bilatérales dans le but de discuter des opportunités de coopération et d’investissement dans les deux pays.

En vue de perpétuer la profondeur des relations entre les deux pays, l’ambassadeur a relevé que le Maroc et le Portugal célébreront l’année prochaine le 250ème anniversaire de la signature du Traité de Paix et d’Amitié en 1774, lequel est considéré aujourd’hui comme l’un des les plus anciens accords bilatéraux.

Il a rappelé, dans ce sens, la signature, en 1994, de l’Accord de bon voisinage, d’amitié et de coopération, un document qui a constitué un point de départ pour la tenue de 13 réunions de haut niveau entre les deux pays.

La dimension culturelle sera également présente dans la coopération bilatérale, selon M. Bahnini, qui a relevé que l’année en cours verra l’organisation de deux événements importants par le Musée national d’art contemporain du Portugal, en partenariat avec la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM).

Il s’agit d’une exposition rétrospective d’art plastique, qui sera organisée au Musée National d’Art Contemporain, le prestigieux musée d’art de Lisbonne, tandis que la deuxième exposition mettra à l’honneur les œuvres de la célèbre artiste portugaise Maria Helena Vieira da Silva.

L’Ambassadeur s’est également penché sur l’importance du dossier de candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, y voyant un catalyseur pour l’établissement d’une vision commune à fort impact sur la croissance économique dans les trois pays et pour la réalisation de gains communs.

LR/MAP