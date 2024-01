CAN 2023 | Quatre joueurs marocains dans l’équipe type du 1er tour

Partager Facebook

Quatre joueurs marocains ont été désignés dans l’équipe type de la phase de poules de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Avec quatre joueurs, la sélection nationale est la plus représentée dans ce Onze type. En défense, Nayed Aguerd et Achraf Hakimi sont aux côtés de Khalidou koulibaly (Sénégal) et Arthur Masuaku (RDC). Le milieu de terrain est composé de Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, en plus de Lamine Camara (Sénégal).

Après le Maroc, figure le Sénégal, représenté par trois joueurs, la Guinée Équatoriale (deux), l’Angola et la RDC, un joueur chacun.

La sélection marocaine a fini la phase des groupes à la première place avec 7 points, devant la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie.

En huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas seront opposés à l’Afrique du Sud, mardi prochain (21h00 GMT+1) à San Pedro.

LR/MAP