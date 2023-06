La Première Dame des Etats-Unis d’Amérique visite à Marrakech l’Association Ennakhil

Partager Facebook

La Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Mme Jill Biden, a visité, dimanche à Marrakech, l’Association Ennakhil pour la Femme et l’Enfant (AEFE), le temps de prendre connaissance de ses programmes visant à apporter de l’assistance aux femmes et aux jeunes filles en situation difficile.

A son arrivée au siège de l’Association, Mme Jill Biden a été accueillie par la présidente de l’AEFE, Zakia Mrini, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Rabat, Puneet Talwar, et son épouse Mme Sattar Sarash, ainsi que par le Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca, Lawrence Randolph.

Par la suite, Mme Jill Biden a effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cette structure, qui a bénéficié d’un financement du programme de Développement de l’Agence Américaine (USAID).

A cette occasion, des explications ont été fournies à la Première Dame des Etats-Unis sur le rôle et les missions de cette association, avec un focus sur les multiples activités organisées par l’AEFE.

Dans une allocution de circonstance, Mme Jill Biden s’est félicitée des relations de “partenariat et d’amitié de longue date” tissées avec le Royaume du Maroc, affirmant que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “a toujours encouragé les réformes visant l’autonomisation des femmes et des jeunes, reflétant ainsi nos priorités communes”.

La Première Dame des Etats-Unis s’est dite aussi inspirée par les efforts de SAR la Princesse Lalla Hasnaa ayant pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance de préserver l’environnement. “J’ai été inspirée par sa passion et je suis impatiente de mettre en avant ses efforts aux États-Unis et d’explorer plus d’opportunités en vue d’apprendre les uns des autres”, a-t-elle dit.

Mme Jill Biden a, par la même occasion, rencontré des femmes parmi les bénéficiaires des différents programmes de formation professionnelle assurés par l’Association Ennakhil, et visité un espace d’exposition de certains produits réalisés par ces femmes, notamment des produits du terroir, des produits cosmétiques et des articles de broderie et de couture.

A cette occasion, un habit traditionnel a été offert par ces femmes à Mme Jill Biden avant qu’elle ne pose pour une photo souvenir.

Fondée en 1997, l’Association Ennakhil est une ONG qui se fixe pour missions, entre autres, de défendre les droits des femmes à travers un Centre d’écoute dédié à la lutte contre les violences basées sur le genre, et la formation professionnelle des femmes en situation de vulnérabilité.

En 1998, elle s’est dotée du premier Centre d’écoute pour les femmes victimes de violences basées sur le genre en dehors des régions de Rabat et de Casablanca.

Depuis lors, l’Association a offert des conseils à plus de 19.000 femmes et à plus de 2.000 enfants ayant été victimes de violence.

Elle a également soutenu environ 2.000 cas de personnes victimes de violences basées sur le genre devant les tribunaux, en collaboration avec moult acteurs, dont les autorités compétentes, le système judiciaire, les services de santé et les médias.

En septembre 2016, l’USAID/Maroc a alloué une enveloppe budgétaire de 500.000 dollars à l’Association Ennakhil par le biais du Fonds Local Works. Ce financement a permis à l’Association d’étendre son action en tant qu’”Organisation de Soutien Intermédiaire” qui encadre d’autres organisations de la société civile, et collabore efficacement avec les autorités gouvernementales au nom des citoyens.

Grâce à ce programme, l’Association Ennakhil a initié 30 organisations de la société civile partenaires aux pratiques organisationnelles et techniques, ainsi qu’à la défense des droits des citoyens.

En juillet 2020, l’USAID/Maroc a accordé à l’Association Ennakhil un financement supplémentaire de plus 320.000 dollars dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, pour faire face aux cas de violences basées sur le genre dans la région Marrakech-Safi.

Grâce à ce financement, l’Association a créé un restaurant solidaire et un centre de formation au profit des femmes victimes de ces violences. Elle a également développé une plateforme en ligne pour fournir un soutien virtuel à ces victimes et à leurs familles.

