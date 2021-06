La Libye aspire à coopérer avec le Maroc en matière d’énergies renouvelables

Partager Facebook

Le ministre du Pétrole et du gaz au Gouvernement d’union nationale en Libye, Mohamed Mhamed Aoun, a fait part, lundi, du souhait de son pays de coopérer avec le Maroc en matière d’énergies renouvelables et sur un ensemble de domaines dans lesquelles le Royaume a réalisé beaucoup de progrès notamment sur le plan des énergies solaire et éolienne.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de sa visite au ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, le responsable libyen a plaidé pour le renforcement de la coopération entre le Royaume et la Libye en tant que deux Etats du Maghreb arabe, faisant savoir que les deux pays prévoient de conclure un Mémorandum d’entente pour la reprise des activités qui ont été interrompues en raison de la crise libyenne.

Saluant le soutien apporté par le Royaume à la Libye pour la reprise des activités gazière et pétrolière, Mhamed Aoun a exprimé la détermination de la Libye à rependre, dans les plus brefs délais, la coopération bilatérale avec le Maroc qui “a promis de nous fournir l’appui nécessaire dans plusieurs domaines par un partage d’expérience et d’expertise en matière d’électricité et d’efficacité énergétique”.

Le ministre libyen a en outre souligné les “très bons résultats” de l’appui actuel à la compagnie libyenne de pétrole installée au Royaume en matière de facilitation et de soutien à ses activités d’importation et de distribution des produits gaziers et pétroliers.

Mhamed Aoun est membre de la délégation ministérielle, conduite par le chef du gouvernement d’union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, actuellement en visite au Maroc.

LR/MAP