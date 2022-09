La Jordanie réitère sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

Le Royaume hachémite de Jordanie a réaffirmé, lundi, sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Cette position a été réitérée lors d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Safadi, lundi à Amman, au cours de laquelle les deux responsables ont discuté des moyens d’activer la coopération dans divers domaines et d’élargir les champs de coopération, reflétant ainsi la profondeur des relations fraternelles parrainées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Sa Majesté le Roi Abdallah II.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ces entretiens, M. Safadi a réaffirmé la position constante du Royaume de Jordanie soutenant l’intégrité territoriale du Royaume frère du Maroc et la nécessité de régler la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie, et d’une manière qui garantit et préserve l’intégrité territoriale du Maroc et la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire.

Il a affirmé en outre que la Jordanie est fière des relations stratégiques et historiques liant les deux Royaumes, qui s’attèlent à développer ces liens dans divers domaines en application des directives des dirigeants des deux pays.

Le ministre jordanien a indiqué avoir discuté avec son homologue marocain des mesures pratiques nécessaires pour activer la coopération conformément à la déclaration au sommet issue de la rencontre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II à Casablanca en 2019, et qu’ils ont décidé d’entamer les préparatifs pour la tenue, à Amman dès que possible, de la Haute commission mixte qui s’était réunie au Maroc en 2016.

Il a ajouté que lors de cette réunion, il a été convenu de faciliter la circulation des citoyens entre les deux Royaumes à travers le traitement des questions de visas.

En ce qui concerne la question palestinienne, M. Safadi a déclaré : «Nous nous accordons qu’il s’agit de la question centrale et que la seule solution pour parvenir à une paix juste et globale passera par la solution à deux Etats qui incarne l’Etat palestinien indépendant et souverain avec Al-Qods occupée comme capitale dans les frontières du 4 juin 1967, pour vivre en sécurité et en paix aux côtés d’Israël».

“Nous avons discuté des efforts que nous continuerons à déployer afin de reprendre des négociations sérieuses et efficaces qui nous conduirons à progresser vers une paix juste sur la base de la solution à deux États”, a-t-il dit.

Les deux ministres ont également examiné, lors de leur entretien qui intervient à la veille de la réunion du Conseil ministériel de la Ligue arabe au Caire, les moyens d’activer l’action arabe commune au service des questions arabes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne.

LR/MAP