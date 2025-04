La Croatie salue le leadership de SM le Roi en tant que Président du Comité Al-Qods

Partager Facebook

Dans une Déclaration conjointe adoptée suite à des entretiens, mercredi à Zagreb, entre le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic-Radman, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la République de Croatie a salué “le leadership de Sa Majesté le Roi en tant que Président du Comité Al-Qods”.

Les deux parties ont, d’autre part, souligné le rôle positif et constructif joué par le Maroc et la Croatie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et leur attachement aux principes fondamentaux universels de la Charte des Nations Unies, et la nécessité de la résolution pacifique des conflits dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, conformément au Droit International.

LR/MAP