La Croatie et le Maroc réaffirment leur engagement à renforcer leur partenariat

Le Royaume du Maroc et la République de Croatie ont réaffirmé, mercredi à Zagreb, leur engagement à renforcer davantage leur partenariat complet à long terme, conclu en 2019.

Dans une Déclaration conjointe sanctionnant des entretiens tenus, dans la capitale croate, entre le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic-Radman, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux pays ont réitéré leur volonté commune de renforcer ce partenariat et d’approfondir davantage la coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique, interpersonnelle et dans d’autres domaines convenus d’un commun accord.

Dans cette Déclaration, qui confirme l’excellence des relations entre le Maroc et la Croatie, les deux ministres ont également convenu de l’importance de tenir des forums économiques en vue d’encourager les échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Les deux ministres ont, d’autre part, mis l’accent sur l’importance de promouvoir la coopération dans le domaine culturel et académique dans le but de promouvoir le développement humain et économique.

Les deux parties n’ont pas manqué de souligner l’importance du partenariat stratégique qui lie le Maroc à l’Union européenne (UE), appelant à poursuivre le dialogue pour asseoir ce partenariat sur des bases saines et solides.

Elles ont également souligné la nécessité de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l’UE et son voisinage méridional ainsi qu’avec la zone euro-africaine.

L’accent a également été mis sur le rôle positif et constructif du Maroc et de la Croatie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, et leur attachement aux principes fondamentaux universels de la Charte des Nations Unies, et la résolution pacifique des conflits dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.

Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune d’approfondir le dialogue et la coopération bilatérale sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et les principaux défis stratégiques.

LR/MAP