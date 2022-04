La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Partager Facebook

La Bourse de Casablanca débutait la séance en hausse lundi, le MASI prenant 0,20% à 13.024,95 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,18% à 1.056,04 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,42% à 982,95 pts.

Sur le front des valeurs, Lesieur Cristal, Res Dar Saada et Itissalat Al Maghrib réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +4,49% à 184,95 dirhams (DH), +1,99% à 29,25 DH et +1,15% à 132,5 DH, suivis par Alliances (+1,04% à 75 DH) et BCP (+0,90% à 268,4 DH).

À l’inverse, Afric Industries SA (-3,34% à 360,5 DH), Jet Contractors (-2,35% à 201,15 DH) et Fennie Brossette (-1,56% à 126 DH) affichaient les plus fortes baisses, suivis par Sodep Marsa Maroc avec -1,42% à 275 DH et Atlanta Sanad avec -1,39% à 135 DH.

Vendredi, le Masi avait clôturé en hausse de 0,21% à 12.999,31 points (pts).