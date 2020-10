La “BEI” octroie un financement de 38 millions € à la Tunisie

Partager Facebook

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a décidé, mercredi, d’accorder à la Tunisie un financement d’un montant de 38 millions d’euros, dédié au secteur de l’eau.

Selon le ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, ce financement se compose de deux volets : le premier est destiné à la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE), d’un montant de 24 millions d’euros, afin de sécuriser les besoins du pays en ressources en eau potable et le second, d’une valeur de 14 millions d’euros, destiné à l’Etat tunisien pour l’approvisionnement en eau potable du projet du Port financier du Grand Tunis.

La même source a ajouté que le projet sera réalisé avec un investissement de 76 millions d’euros, dont la moitié est assurée par l’Agence Française de Développement (AFD), en plus d’un don d’un million d’euros pour achever l’étude du Plan directeur pour le Grand Tunis.

A cette occasion, le ministre tunisien de l’Economie Ali Kooli a salué l’importance de ce projet, qui doit être réalisé au cours des quatre prochaines années, compte tenu des besoins croissants du Grand Tunis en eau potable.

Cette région couvre quatre provinces (Tunis, Ariana, Ben Arous et La Manouba) et compte 2,8 millions d’habitants qui devraient prochainement approcher les 3,2 millions d’habitants. M. Kooli s’est aussi dit “satisfait” du niveau de coopération financière entre son pays et la BEI, “l’un des plus importants partenaires au développement de la Tunisie”.

