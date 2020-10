Paris | Premier Forum économique franco-espagnol

Partager Facebook

Un Forum économique franco-espagnol destiné à “approfondir” la coopération au niveau bilatéral et européen à l’heure de la crise du Covid-19, aura lieu ce jeudi à Paris, annonce Bercy.

Cette rencontre, la première du genre, est organisée par les patronats français et espagnol: le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération espagnole des entreprises (CEOE).

Elle permettra de “renforcer les liens économiques, déjà très forts, entre les deux pays et d’approfondir la coopération au niveau bilatéral et européen à l’heure de la crise du Covid-19”, souligne Bercy.

A l’occasion de cette rencontre, le ministre français de l’Economie et de la Relance, Bruno Le Maire et son homologue espagnole, Nadia Calviño, vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, vont échanger sur “la réponse économique à apporter face à la crise au niveau national et européen”, ajoute-t-on de même source.

La France est le premier partenaire économique de l’Espagne, avec des échanges commerciaux se montant à plus de 60 milliards d’euros par an, selon des données officielles.

En 2016, la France est le 2ème fournisseur de l’Espagne derrière l’Allemagne et son premier client. Elle est aussi le 2ème client de la France derrière l’Allemagne et son 6ème fournisseur.

Les deux pays enregistrent un volume important d’investissement dans les deux sens: la France reste le 3e investisseur en Espagne (derrière le Royaume Uni et les USA) avec plus de 2000 filiales, lesquelles emploient plus de 300.000 salariés. Les entreprises espagnoles sont implantées sur plus de 1.300 sites en France et emploient plus de 55.000 personnes.

