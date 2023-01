Khémisset | Lancement de projets pour renforcer l’utilisation de l’Amazigh dans l’administration publique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une série de projets pour renforcer l’utilisation de la langue amazighe dans l’administration publique ont été lancés, mardi à Khémisset, lors d’une cérémonie officielle tenue en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ces projets, dont le coup d’envoi a été donné en présence également de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et de responsables et élus, viennent incarner la grande attention que Sa Majesté le Roi accorde à la langue amazighe dans l’objectif de démocratiser l’accès des citoyens, femmes et hommes, aux services publics.

Cette cérémonie a été ponctuée par la signature de quatre conventions de partenariat portant sur le renforcement de l’intégration de la langue amazighe au sein de tous les services de quatre départements ministériels pour permettre aux usagers amazighophones de mieux tirer profit des prestations fournies.

Ainsi, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a conclu des conventions de partenariat avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

S’exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué que ces accords, qui visent à promouvoir l’usage de la langue amazighe dans les administrations et la vie publiques, entendent améliorer et diversifier les canaux de communication avec les usagers en langue amazighe, et au delà promouvoir et mettre en valeur le patrimoine culturel et civilisationnel amazigh.

Elle a également souligné la Haute bienveillance que SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder aux fondements de l’identité culturelle nationale, notant que le gouvernement a œuvré, dans le respect des dix engagements inscrits dans son programme notamment en ce qui concerne l’activation du caractère officiel de la langue amazighe et le renforcement de son statut et de ses rôles, à créer un fonds pour soutenir la réalisation des projets transversaux et sectoriels liés à l’utilisation de l’Amazigh dans l’administration publique et à son intégration dans les différents domaines de la vie publique.

En application du Plan gouvernemental intégré pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, a fait savoir Mme Mezzour, le ministère a élaboré un plan d’action pour l’intégration de la langue amazighe dans l’administration publique, lequel comprend une série de mesures et de procédures visant à renforcer son utilisation et à faciliter l’accès des usagers amazighophones aux services publics.

Elle a indiqué que bon nombre de projets liés principalement à l’intégration de la langue amazighe dans les domaines d’accueil et d’orientation ont déjà été initiés, en mettant à la disposition des départements de la Santé et de la Protection sociale, de la Justice, et de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication un total de 460 agents d’accueil dans chacune des trois variantes de la langue amazighe (tarifit, tachelhit et tamazight), chargés de conseiller et d’orienter les usagers amazighophones.

Il a été aussi procédé, selon la ministre, à la mobilisation de 60 agents chargés de la communication téléphonique en langue amazighe, répartis sur des centres d’appels relevant de plusieurs départements ministériels et établissements publics qui connaissent une forte affluence des usagers, faisant état d’un élargissement en cours du nombre des administrations bénéficiaires.

Le secrétaire général de l’IRCAM, El Houssain Moujahid, a de son côté souligné que le projet de promotion de l’utilisation de la langue amazighe au sein des administrations publiques intervient dans le droit fil des Hautes directives royales ainsi qu’en application du Plan gouvernemental intégré pour l’activation du caractère officiel de cette langue.

Ce plan, a-t-il précisé, comporte des mesures et des propositions concrètes portant sur l’introduction de la langue amazighe dans les secteurs vitaux, dont l’éducation, la justice, la législation, la santé et la culture.

Il a mis en avant à cet égard l’action menée de concert entre l’Institut et les départements ministériels pour faire aboutir le chantier d’intégration de cette langue dans les administrations, et dans la vie publique en général.

L’IRCAM a accordé une attention toute particulière au partenariat avec les institutions gouvernementales et académiques ainsi qu’avec les organisations de la société civile, a-t-il dit, rappelant la signature de plusieurs conventions de partenariat portant sur les secteurs vitaux.

Il a souligné la contribution active de l’institut à l’accompagnement des divers partenaires en vue de réussir une telle initiative, surtout en termes de formation, d’expertise et de conseil, en particulier en matière de traduction.

La cérémonie de lancement du projet de renforcement de l’utilisation de la langue amazighe dans les administrations publiques a été organisée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration en partenariat avec le département du Chef du gouvernement et l’IRCAM.

LR/MAP