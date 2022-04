Huawei lance la phase régionale de “Huawei ICT Competition 2022”

Partager Facebook

Huawei a annoncé, mercredi, le lancement de l’étape régionale de son concours “Huawei ICT Competition”, les examens théoriques et pratiques liés à cette étape de la compétition s’étant tenus les 25 et 26 avril.

“Soucieux de contribuer au développement de l’écosystème de talents en TIC et de faire face aux besoins de la région en matière de transformation numérique, Huawei vient de lancer l’étape régionale de son concours ‘Huawei ICT Competition’. A cette fin, les examens théoriques et pratiques liés à cette étape de la compétition se sont tenus du 25 au 26 avril, au sein de différents pays de la région”, indique Huawei dans un communiqué.

Dans ce cadre, le Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc, Faustin Xu, a assuré que Huawei porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences TIC (technologies de l’information et de la communication) en faveur de ses diverses parties prenantes, ajoute la même source.

“Huawei considère l’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Avec Huawei ICT Competition, notre entreprise fait un pas de plus vers la concrétisation de sa vision portant sur la création d’un monde mieux connecté et plus inclusif. Ce concours inédit a pour but de faciliter l’enseignement et l’apprentissage, de renforcer les compétences des étudiants dans les domaines technologiques et numériques et de célébrer l’innovation”, a déclaré M. Faustin Xu, cité dans le communiqué.

Initiée depuis 2019 sous forme de tournées et de workshops couvrant plusieurs universités de différents pays, cette compétition phare, qui vise la promotion de la certification dans le secteur des TIC, est déclinée en trois étapes. Une première étape préliminaire nationale, une deuxième régionale et une troisième internationale.

Ce concours, qui représente une porte d’entrée vers les métiers du numérique et du digital, est une initiative portée et développée par Huawei, qui est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures et d’appareils intelligents dans le domaine des TIC. Ce concours a pour mission d’offrir aux jeunes Marocains mais aussi à des jeunes du monde entier l’opportunité de renforcer leurs connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et de favoriser le développement d’un écosystème numérique solide et durable.

Cette nouvelle édition du concours a connu la participation de 85 pays différents. Elle a permis de couvrir un total de 125.061 étudiants inscrits, dont 53.337 en Chine et 71.724 à l’étranger. Au Maroc, Huawei a pu établir, grâce à ce concours, une collaboration encore plus étroite avec le ministère de l’enseignement, mais aussi avec différentes universités nationales publiques et privées.

Huawei ICT Competition représente pour les étudiants Marocains une occasion en or pour leur permettre d’affiner leurs capacités à travers des Hardskills dans les domaines de la Big Data, de la 5G, du Routage & Communication, du Cloud Computing et de l’intelligence artificielle. Cette compétition est encadrée par des instructeurs ayant reçu des prix d’excellence dans le cadre du programme Huawei ICT Academy 2021. Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC au service d’une éducation de qualité au Maroc.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des TIC, travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial.

