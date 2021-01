Groupe Renault Maroc | 277.474 véhicules produits en 2020

Partager Facebook

La production des deux usines du Groupe Renault au Maroc a atteint en 2020 un total de 277.474 véhicules, dont 209.769 produits par l’usine de Tanger et 67.705 par l’usine Renault de Casablanca la Somaca, a annoncé mardi le directeur général de Renault Maroc, Marc Nassif.

Malgré le contexte particulier lié à la pandémie, le Groupe Renault Maroc a réussi à garder son rôle de leader commercial, en maintenant pour la 4ème année consécutive plus de 40% du part du marché, et industriel et se positionnant en locomotive du secteur automobile au Maroc, a indiqué M. Nassif, lors d’une conférence de presse en ligne, dédiée à la présentation du Bilan 2020 du Groupe.

“La baisse de notre production s’explique notamment par le repli de la demande internationale”, a relevé M. Nassif.

Les exportations de la marque au losange ont atteint 247.951 véhicules durant l’année écoulée, en baisse de 30% par rapport à 2019, a t-il fait savoir, précisant que l’usine de Tanger a exporté 197.336 véhicules, soit près de 94% de sa production, alors que la Somaca a exporté 75% de sa production, soit 50.615 véhicules.

Et d’ajouter que la production de ces deux usines est expédiée à un total de 73 pays, continuant de faire rayonner le “Made in Morocco”.

M. Nassif a, par ailleurs, relevé que les deux usines de Royaume sont en passe de réussir la transformation de leur outil industriel avec un planning spécifique à chaque site.

“Elles accompagnent la fabrication des produits best-sellers de la marque Dacia depuis leur lancement en 2021, elles accueilleront la nouvelle génération Dacia (Nouvelles Sandero, Sandero Stepway à Tanger et Somaca, et Logan à la Somaca)”, a-t-il précisé.

En outre, l’usine de Tanger fabriquera pour la première fois un modèle de la marque Renault et contribuera au revival d’une icône Renault, à savoir le nouveau Renault express.

“Cela nous rend clairement optimiste et nous espérons que la demande internationale va reprendre”, a t-il dit, affirmant que pour le groupe Renault, le Maroc est un des piliers de sa compétitivité industrielle et un acteur central du nouveau plan stratégique “Renaulution”

Pour sa part, le directeur général de Renault Commerce Maroc, Fabrice Crevola a indiqué qu’en termes de ventes, l’année a été relativement satisfaisante pour Renault Commerce Maroc.

“ans un contexte de la pandémie, les ventes de véhicules neufs sur le marché automobile ont chuté de près de 20% en 2020, par rapport à une année auparavant, a fait savoir M. Crevola.

“Le Groupe a pu maintenir son leadership sur le marché avec une part cumulée de 41,1% en 2020 et les marques Dacia et Renault maintiennent respectivement la 1ère et la 2ème place du classement”, a t-il souligné, ajoutant que le Groupe a commercialisé 54.730 véhicules au cumul de l’année.

La marque Dacia capitalise 38.173 ventes, ce qui porte sa part de marché sur l’année à 28,6%, avec tous les modèles Dacia qui sont leaders de leur segment, a-t-il précisé.

La marque Renault a écoulé au cumul 16.557 véhicules, soit une part du marché de 12,4%, a ajouté M. Crevola, relevant que “ces résultats ont été réalisés grâce à une gamme en adéquation avec les attentes du marché et le lancement de deux nouveaux modèles très attendus de la marque Renault, à savoir “Nouveau Renault Clio” et “Nouveau Renault Captur”.

Dans le détail, 7 modèles du Groupe Renault figurent dans le top 7 des meilleures ventes en 2020. Ainsi, Dacia Sandero a été la voiture la plus vendue au Maroc avec 8.914 livraisons.

Dacia Dokker, 2ème véhicule du marché, a dominé, pour sa part, son segment avec 8.722 ventes (une part de 47,6%), alors que Dacia Logan (8.476 unités), Renault Clio (7.762 livraisons), Dacia Lodgy (5.270 unités), se sont positionnés respectivement 3ème, 4ème et 5ème place.

Dacia Duster est resté, quant à lui, en tête des modèles de son segment avec 5.166 unités vendus, représentant ainsi 1 SUV sur 4 vendus du segment C, tandis que Renault Kangoo, avec 3.164, se positionne à la 7ème place du classement, a t-il dit, faisant remarquer que le nouveau Renault Captur connait un véritable succès et est leader de son segment depuis son lancement en septembre dernier avec 984 véhicules vendus au cumul.

S’agissant de RCI Finance, elle a confirmé à nouveau sa place de leader du financement automobile en 2020, grâce à la réalisation d’excellents résultats, et ce malgré la crise sanitaire, a souligné M. Crevola, précisant que plus d’un client particulier sur deux des marques Renault et Dacia a fait le choix d’un financement RCI finances Maroc, et que plus de 20.000 véhicules ont été financés en 2020.

De même, plus de 57.000 services ont été vendus auprès des clients des marques Renault et Dacia, en progression de 11% par rapport à 2019, a souligné le DG de Renault Commerce Maroc, ajoutant que plus de 100.000 échéances de clients touchés par la pandémie ont été reportées.

LR/MAP