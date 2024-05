Forum Mondial de l’Eau à Bali | Le Pavillon du Maroc ouvre ses portes

Partager Facebook

Le Pavillon du Maroc, installé à l’occasion du 10ème Forum mondial de l’Eau qui se tient du 18 au 25 mai, a ouvert ses portes lundi à Bali, en Indonésie.

A cette occasion, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, accompagné du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a effectué une visite au pavillon installé au Centre de convention Nusa Dua à Bali.

Composé de deux espaces de 150 m2 et 75m2 chacun, le Pavillon du Maroc servira d’espace dédié principalement à la création d’une dynamique d’échange et de partage d’expériences et de bonnes pratiques autour de la question de l’eau.

Le Pavillon marocain abritera des sessions thématiques et des panels de haut-niveau sur des thèmes d’actualité liés à l’eau, tels que le financement, la gouvernance et les ressources hydriques non conventionnelles.

M. Akhannouch préside la délégation officielle marocaine au 10ème Forum mondial de l’eau organisé sous le thème “L’eau pour une prospérité partagée”, et qui devra accueillir environ 30.000 participants venus de 172 pays.

Les travaux de la 10ème édition du Forum mondial de l’eau ont débuté lundi en présence du président de la République d’Indonésie, Joko Widodo.

La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par la remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau, qui en est à sa 8ème édition, à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), basée à Rome, en reconnaissance de son engagement en faveur de l’agenda mondial de l’eau et de la sécurité alimentaire..

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau est attribué tous les trois ans à l’occasion de chaque édition du Forum en récompense aux initiateurs de projets ayant accompli une importante contribution dans les domaines du développement et de l’utilisation des ressources en eau, au niveau tant scientifique qu’économique, technique, environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique.

LR/MAP