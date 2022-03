Fès Gate 2022 | «Bouabate Fès» rend hommage à des femmes et hommes d’exception

Partager Facebook

C’est un événement qui se tient chaque année depuis 2009, à l’occasion de la journée internationale de la femme. Il récompense des personnalités (célèbres ou qui agissent dans l’ombre), en reconnaissance de leurs actions et aux efforts qu’elles déploient pour faire de la femme un acteur clé du développement du Maroc, dans tous les domaines.

Fidèle aux valeurs de citoyenneté et de parité qu’elle véhicule depuis sa création, l’Association «Bouabate Fès» organise la 12ème édition des «Trophées Fès Gate», vendredi 11 mars 2022. Comme aime à le répéter Leila Bennis, Présidente de l’Association, la création de ces trophées est une reconnaissance envers les femmes mais aussi les hommes qui œuvrent pour la promotion de la condition féminine et la lutte contre la discrimination fondée sur le genre.

Des profils de haut niveau

Le 11 mars 2022, au Riad Salam Al Batha, l’Association «Bouabate Fès» accueillera les quinze personnalités retenues pour les «Trophées Fès Gate» 2022. Il s’agit de Malika Chkoura, Procureur du Roi près le tribunal social de Casablanca (Trophée Magistrature), Majda Daoudi, membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (Prix Spécial du Jury), la Présidente de la Fondation BMCE Bank, Leila Meziane (Trophée Action Sociale) et Adil Lamnini, Président de l’Association Professionnelle des Marques Marocaines (Trophée de l’Entrepreneuriat Social). La liste comprend également Nadia Laraki, Directrice de l’Agence des Ports (Trophée Institutionnel), Lamia Tazi, PDG de la Société Sothema (Trophée Recherche & Développement), Françoise Dominique Bastide, Fondatrice de Dar Tawarta Guest House à Dakhla (Trophée Action Patriote). Sont nominé(e)s pour les trophées Economie/Entreprise, Hassan Sentissi Idrissi, Président de l’Asmex et Leila Mechbal, Directrice Générale de la filiale marocaine de la compagnie aérienne émiratie Air Arabia. Bahia Amrani, Directrice Générale du Groupe Le Reporter, est nominée pour le Trophée Médias. La liste compte d’autres figures de renom à l’instar de la Directrice de l’Oriental Fashion Show, Hind Joudar (Trophée Marocaine du Monde), le Président de la Fondation du Haut Atlas, Youssef Ben-Meir (Trophée Action Internationale), Amal Jellal, Présidente de l’Université Karaouiyine (Trophée Enseignement) et Zakia Sekkat, PDG de la Société Poudrox (Trophée Femme de l’Année).

Un Comité de sélection choisi avec minutie

Les profils retenus pour les «Trophées Fès Gate» 2022, justifient de parcours professionnels riches et diversifiés. La qualité est à tous les niveaux à «Bouabate Fès», à commencer par le Comité de sélection composé d’experts et hautes personnalités. Ce Comité est en effet composé de Mostafa Faris, Ex-Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et Premier Président de la Cour de Cassation, Abdelhak Lemrini, Historiographe du Royaume, Rachida Hlimi, Présidente du Tribunal de Commerce de Fès, Fouzi Skali, Anthropologue, Fathia Bennis, Présidente Directrice Générale de Maroclear et Djamila Berrada, Membre Fondateur de «Bouabate Fès».

L’Organisation des Nations-Unies (ONU) a inscrit la Journée Internationale des Femmes (8 mars 2022) sous le signe du développement durable. Le Maroc accorde une grande importance à cette question. En témoignent les multiples actions réalisées ou programmées pour améliorer la condition et le statut des femmes marocaines, en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Nous reviendrons plus en détail sur la 12ème édition des «Trophées Fès Gate» dans notre prochaine édition.

Mohcine Lourhzal