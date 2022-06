Eurocucina | Samsung présente sa gamme de produits Bespoke Home 2022

Partager Facebook

Samsung Electronics Co, Ltd, a ouvert récemment, un stand à l’occasion de l’événement EuroCucina, invitant les visiteurs à découvrir en direct les dernières technologies de Samsung en matière d’électroménager, dont la toute nouvelle gamme de produits Bespoke Home 2022.

Samsung a participé à l’événement qui s’est déroulé du 7 au 12 juin en introduisant au marché les produits électroménagers Samsung et services les plus innovants visant à établir une nouvelle norme en matière d’esthétique et de commodités personnalisables, indique le groupe dans un communiqué.

“Chez Samsung, nous sommes heureux d’être de retour à l’événement EuroCucina et de présenter cette année notre toute nouvelle gamme de produits Bespoke Home 2022 aux consommateurs européens”, a déclaré Martin Kanghyup Lee, vice-président exécutif et Head of Sales & Marketing, DA, Samsung Electronics, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter: “Nous sommes ravis que les visiteurs d’EuroCucina 2022 puissent découvrir comment nos dernières innovations s’associent pour offrir des expériences de meilleure qualité”.

Sur le stand Samsung, d’une superficie de près de 800 mètres carrés, un grand nombre d’appareils sont exposés pour montrer la polyvalence de la technologie Samsung : des produits sur mesure dans différents thèmes, notamment les styles moderne et européen.

Lors de cette première présentation des produits Bespoke Home en Europe, les visiteurs ont pu voir la gamme complète d’appareils électroménagers qui composent l’ensemble de cuisine Bespoke, y compris le tout nouveau four Bespoke AI faisant son entrée sur le marché européen, il est doté d’une technologie intuitive d’intelligence artificielle et d’une fonction avancée de cuisson à la vapeur qui rendent la préparation des repas plus pratique. Les appareils électroménagers Bespoke, dont Bespoke AI, l’Air Dresser et le Bespoke Jet ont aussi fait leur première exposition.

En outre, les participants ont pu découvrir comment les produits Bespoke peuvent travailler ensemble de manière intelligente afin d’automatiser les tâches quotidiennes grâce à Samsung SmartThings Home agissant comme un Hub à la maison et rendant la vie quotidienne plus résolue et pratique.

Les visiteurs ont également pu explorer une zone d’exposition consacrée à la vision de Bespoke en matière de durabilité pour 2022 qui prouve que Samsung favorise la durabilité dans chaque aspect du cycle de vie de ses produits – de la production et la livraison, à l’utilisation du produit et son élimination – Samsung intègre des pratiques durables dans chaque aspect de la gamme Bespoke de cette année : innovations en produits économiseurs d’énergie, initiatives de recyclage, production durable, etc.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes de réseau, de mémoire, des systèmes LSI , et des solutions LED.

