Entretiens maroco-émiratis à Rabat sur les préparatifs de la COP28 de Dubaï

Les préparatifs de la COP28 (Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le climat), prévue fin 2023 à Dubaï, ont été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et le ministre de l’Industrie et des technologies avancées, Sultan Bin Ahmed Al Jaber, envoyé spécial des Émirats Arabes Unis pour le changement climatique.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Mme Benali a indiqué que les entretiens ont porté sur « la présidence des Émirats arabes unis de la COP28 qui aura lieu en novembre 2023 », ajoutant que cette rencontre a été l’occasion d’explorer les moyens à même de faire de cet évènement un « succès pour les deux pays ».

Mme Benali a également fait part de la détermination des deux pays à mettre en place, dans le cadre de la COP 28, des projets gagnant-gagnant ainsi que de travailler sur les questions environnementales relatives à la transition énergétique, au changement climatique et au développement durable.

La ministre a, dans ce cadre, souligné que le Maroc et les Émirats Arabes Unis œuvreront ensemble à faire de ce rendez-vous annuel un moment « historique » qui jettera la lumière sur les questions climatiques notamment celles en relation avec les pays du grand sud.

La visite du ministre émirati au Maroc s’inscrit dans le cadre des relations de partenariat et de coopération distinguées entre les deux pays frères.

Elle s’inscrit également dans la perspective de l’accueil, par les Émirats Arabes Unis en 2023, de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

