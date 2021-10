Elections 2021 | A nouveau Parlement, de nouveaux présidents !

Partager Facebook

Rachid Talbi Alami Enaam Miyara

En parachevant le renouvellement de son institution législative, le Maroc boucle son processus électoral entamé le 8 septembre 2021.

Moins de 48 heures après la nomination des membres du nouveau gouvernement (7 octobre 2021) et le discours Royal marquant l’ouverture de la session parlementaire d’automne (8 octobre 2021), les membres des deux Chambres du Parlement ont élu leurs nouveaux présidents.

Le RNI et l’Istiqlal aux commandes

Rachid Talbi Alami du RNI, a été élu à la tête de la Chambre des représentants, samedi 9 octobre 2021. Le successeur de Habib El Malki (USFP) qui occupait ce poste depuis 2017, devient ainsi la troisième personnalité protocolaire au Maroc. A l’issue du vote, Tabi Alami a obtenu 258 voix sur un total de 313. Son rival Raouf Abdellaoui, candidat au nom du Front des Forces Démocratiques (FFD), n’a eu que 4 voix en sa faveur. Le nombre des bulletins nuls s’est établi à 34, alors que les députés de l’USFP se sont abstenus de voter. Membre du Bureau politique du Rassemblement National des Indépendants et député de la circonscription de Tétouan, le nouveau président de la Chambre des représentants n’en est pas à sa première expérience du genre, puisqu’il a déjà été président de la 1ère Chambre de 2014 à 2017.

De la même manière et dans le but de parachever le processus de renouvellement de la composition de l’hémicycle, les membres de la Chambre des Conseillers ont été à leur tour invité à élire leur nouveau président. Et c’est finalement le membre du Conseil national du Parti de l’Istiqlal et Secrétaire général de l’Union Général des Travailleurs du Maroc (UGTM), bras syndical du parti de la Balance qui a obtenu son ticket pour la présidence de la 2ème Chambre en tant que candidat unique, le 9 octobre 2021. Succédant à ce poste à Hakim Benchamach (PAM), Miyara est désormais la quatrième personnalité dans l’ordre de préséance dans le Royaume.

L’article 62 de la Constitution dispose que «le président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d’avril, et pour la période restant à courir de ladite législature». Quant à la Chambre des conseillers, son président, les membres de son Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature, comme stipulé à l’article 63 de la Constitution.

Mohcine Lourhzal