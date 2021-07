El Otmani s’entretient avec le président du Bureau de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a reçu, lundi à Rabat, une délégation du Bureau de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne, menée par son président Mohamed El Mostapha Mohamed Lemine Zeidane.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant les liens historiques entre le Royaume et la Mauritanie et les relations de fraternité liant les deux peuples, qui constituent un pilier essentiel pour booster la coopération bilatérale et le partenariat maroco-mauritanien dans plusieurs domaines, a indiqué mardi un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du Maroc de renforcer les relations de bon voisinage et de coopération avec la Mauritanie ainsi que la coordination entre les deux pays en vue de faire face aux défis communs dans les domaines de développement, de l’économie et de la sécurité.

De même, M. El Otmani a souligné la disposition du Royaume à partager avec les pays africains frères les expériences réussies et accumulées dans les différents domaines de développement économique et social, relevant que le Maroc œuvre pour l’accompagnement et le soutien du développement dans le continent à travers nombre de projets et d’investissements.

Pour sa part, le président de la commission, en visite au Royaume dans le but de promouvoir les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays, a exprimé la grande estime de son pays envers le Maroc, notant que la Mauritanie aspire à consolider les relations de coopération et de partenariat dans les domaines vitaux en particulier, notamment l’agriculture, la pêche maritime et la formation des compétences.

M. Mohamed El Mostapha Mohamed Lemine Zeidane a fait part de la volonté de la Mauritanie de booster la coopération entre les institutions législatives des deux pays et d’échanger les expertises en la matière.

Ont pris part à cette rencontre le vice-président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne et des membres de son bureau.

