DGSN | Saisie de 9,5 tonnes de chira au niveau de la gare de péage de Sidi Allal El-Bahraoui

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont réussi lundi matin, en collaboration avec le Service préfectoral de la police judiciaire de Meknès et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une grande opération de trafic de drogue et à saisir 9,5 tonnes de chira.

Cette opération qualitative a été menée en coordination sur le terrain avec les éléments de la Gendarmerie royale au niveau de la gare de péage de l’autoroute de Sidi Allal El-Bahraoui, où a été intercepté un camion frigorifique transportant un total de 380 ballots de drogue d’environ 9,5 tonnes dissimulés dans une cargaison de produits alimentaires, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le chauffeur du camion utilisé dans cette opération de trafic a été interpellé, ajoute le communiqué, faisant état de la saisie d’une somme de 31.800 dirhams, soupçonnée de provenir des activités liées à ces actes criminels.

Le chauffeur du camion soupçonné dans cette affaire a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer l’ensemble des ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, qui vient couronner les efforts soutenus déployés par les services sécuritaires pour lutter contre les différentes formes de criminalité transnationale, y compris les réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut la DGSN.

LR/MAP